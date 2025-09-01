Facebook X-twitter Youtube Instagram

Tupungato: fue a denunciar un robo y quedó detenida por tener medidas pendientes con la justicia

El hecho ocurrió en horas de la noche del domingo.

La Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato, informó sobre la detención de dos personas, luego de ser alertados por un hecho de hurto en una vivienda del barrio Arcoíris. El hecho fue caratulado como averiguación, hurto en grado de tentativa y medidas pendientes de paradero y captura.

La curiosa situación tuvo lugar pasadas las 22 horas del domingo, cuando personal policial fue desplazado  al interior del barrio Arcoíris, luego de un llamado donde estaban alertando por un robo en una propiedad.

Al llegar al lugar, la víctima brindó descripción del sujeto que estaba escapando, por lo que se montó un operativo en la zona, logrando dar con la detención del mismo. Se trata de un masculino de 23 años, el cual quedó detenido y a disposición de la justicia. 

Por directivas de la Oficina Fiscal, se ordena el traslado de la víctima hasta la Comisaría para realizar la correspondiente denuncia del hecho. Fue en ese momento cuando la mujer que estaba realizando la correspondiente denuncia aporta sus datos y por sistema saltó que presentaba medidas pendientes con la justicia, por lo que terminó quedando a disposición de las autoridades.

