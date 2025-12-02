Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 4, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 4, 2025

logo el cuco digital

Tupungato fue sede Regional de la Celebración provincial del 36º Aniversario de la Convención de los Derechos del Niño

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

A 36 años de su aprobación, el Gobierno de Mendoza a través del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, junto a los municipios provinciales, reafirma su compromiso llevando una amplia agenda de actividades concretas a diversas comunidades para fortalecer la autonomía, la expresión y la participación de las infancias.

En este marco, ayer Tupungato fue anfitrión del Valle de Uco de la celebración, la que comenzó en la mañana y se extendió hasta el mediodía y se desarrolló en el predio LILCEC (Liga de Lucha contra el Cáncer).

El evento fue el cierre del cronograma provincial que comenzó el 22 de noviembre y fue realizándose por núcleos departamentales en Las Heras, General Alvear y Junín. 

Este lunes más de 300 niños, niñas y adolescentes -de 10 CEPI y 3 Hogares de Acogida- participaron de Radio Abierta, Filosofía con Niños, Artes plásticas, Juegos recreativos y deportivos y Charlas abiertas. 

Las propuestas fueron programadas para promover el derecho al juego, la participación democrática y el protagonismo activo de las infancias, en sintonía con la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por Naciones Unidas en 1989.

Los peques recibieron merienda saludable y al cierre de los juegos y recreaciones disfrutaron un rico almuerzo compartido. Además se llevaron regalitos, mochilas con elementos de librería, pelotas de fútbol, gorras e inclusive medias.

Los encuentros fueron impulsados por la Subsecretaría de Infancias, Adolescencias y Juventudes, en coordinación con los municipios. En las diferentes ceremonias participaron chicos y chicas que asisten a Centros de Desarrollo Infantil y Familiar (CDIyF), Centros de Apoyo Escolar (CAE), escuelas, merenderos, CIC y Centros Deportivos como CEDRyS, gimnasios y SUM.

Fuente: prensa Tupungato 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Fuerte choque en ruta 40: uno de los conductores iba alcoholizado

Casi una tragedia en La Consulta: un árbol seco cayó sobre un auto donde viajaban dos personas

Fuerte accidente entre una camioneta y un auto en Tunuyán: Bomberos tuvo que rescatar a uno de los heridos

Otra víctima fatal en las rutas del Valle de Uco: murió el conductor que permanecía internado tras un vuelco

Tunuyán despide con muestra de afecto y dolor a Luis Coronel, el cafetero del pueblo

Secuestro de cocaína y marihuana, y cinco detenidos por la UEP de Tupungato

Condenaron a 24 años de prisión a Juan Oscar Sáez por el homicidio de dos personas en Tunuyán

Tunuyán: nuevos allanamientos por una causa de estafas y presunta asociación ilícita 

Robo en Tunuyán: entraron a una casa y le sustrajeron varios electrodomésticos

Moto robada en Tunuyán: la policía la recuperó y detuvo a una persona

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO