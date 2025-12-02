Tupungato fue sede Regional de la Celebración provincial del 36º Aniversario de la Convención de los Derechos del Niño

A 36 años de su aprobación, el Gobierno de Mendoza a través del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, junto a los municipios provinciales, reafirma su compromiso llevando una amplia agenda de actividades concretas a diversas comunidades para fortalecer la autonomía, la expresión y la participación de las infancias.

En este marco, ayer Tupungato fue anfitrión del Valle de Uco de la celebración, la que comenzó en la mañana y se extendió hasta el mediodía y se desarrolló en el predio LILCEC (Liga de Lucha contra el Cáncer).

El evento fue el cierre del cronograma provincial que comenzó el 22 de noviembre y fue realizándose por núcleos departamentales en Las Heras, General Alvear y Junín.

Este lunes más de 300 niños, niñas y adolescentes -de 10 CEPI y 3 Hogares de Acogida- participaron de Radio Abierta, Filosofía con Niños, Artes plásticas, Juegos recreativos y deportivos y Charlas abiertas.

Las propuestas fueron programadas para promover el derecho al juego, la participación democrática y el protagonismo activo de las infancias, en sintonía con la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por Naciones Unidas en 1989.

Los peques recibieron merienda saludable y al cierre de los juegos y recreaciones disfrutaron un rico almuerzo compartido. Además se llevaron regalitos, mochilas con elementos de librería, pelotas de fútbol, gorras e inclusive medias.

Los encuentros fueron impulsados por la Subsecretaría de Infancias, Adolescencias y Juventudes, en coordinación con los municipios. En las diferentes ceremonias participaron chicos y chicas que asisten a Centros de Desarrollo Infantil y Familiar (CDIyF), Centros de Apoyo Escolar (CAE), escuelas, merenderos, CIC y Centros Deportivos como CEDRyS, gimnasios y SUM.

Fuente: prensa Tupungato