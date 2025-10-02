Tupungato habilitó el pago del 1° bimestre y anual 2025 de tasas y derechos comerciales

El vencimiento de ambos conceptos se prorrogó hasta mañana 3 de octubre de 2025.

El Municipio de Tupungato informó que ya se encuentra disponible el pago del 1° bimestre y anual correspondiente al año 2025 de DERECHOS DE COMERCIO E INDUSTRIA Y SERVICIOS y de TASAS POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD RAÍZ.

Los contribuyentes que se encuentren al día al momento de la emisión del boleto, tendrán un 50 % de descuento en el pago ANUAL y un 15 % de descuento aquellos que registren deudas.

El boleto lo puede solicitar en Rentas de la Municipalidad de Tupungato.

Puede realizar el pago en TESORERIA MUNICIPAL o través de la página web www.tupungato.gov.ar

Recuerde que el pago ANUAL debe efectuarse hasta la fecha de vencimiento de lo contrario perderá el beneficio.