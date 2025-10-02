Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 4, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 4, 2025

logo el cuco digital

Tupungato habilitó el pago del 1° bimestre y anual 2025 de tasas y derechos comerciales

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El vencimiento de ambos conceptos se prorrogó hasta mañana 3 de octubre de 2025.

El Municipio de Tupungato informó que ya se encuentra disponible el pago del 1° bimestre y anual correspondiente al año 2025 de DERECHOS DE COMERCIO E INDUSTRIA Y SERVICIOS y de TASAS POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD RAÍZ.

Los contribuyentes que se encuentren al día al momento de la emisión del boleto, tendrán un 50 % de descuento en el pago ANUAL y un 15 % de descuento aquellos que registren deudas.

El boleto lo puede solicitar en Rentas de la Municipalidad de Tupungato. 

Puede realizar el pago en TESORERIA MUNICIPAL o través de la página web www.tupungato.gov.ar

Recuerde que el pago ANUAL debe efectuarse hasta la fecha de vencimiento de lo contrario perderá el beneficio.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Triste noticia: falleció el hombre que sufrió un accidente laboral en La Consulta

Un obrero se accidentó en La Consulta y será trasladado en helicóptero al Hospital Central

Robo millonario a un supermercado en La Consulta: ocurrió en la madrugada de este miércoles

Video: así fue el traslado del hombre que sufrió un accidente laboral en La Consulta; el helicóptero debió aterrizar en un descampado

La Fiscalía solicita dar con el paradero de una joven de 14 años que se perdió en Eugenio Bustos

Allanamientos con más de 60 efectivos en zonas “calientes” de Tunuyán: se busca a delincuentes y armas

Gracias al rastro que siguió una perra de la Policía, se pudo recuperar varias cosas que habían sido robadas en San Carlos

Tupungato: dormía la siesta y los delincuentes ingresaron a robar

Robaron en una escuela de Vista Flores: la Policía detuvo a 4 personas por el hecho

Caso José Luis Núñez: declaró el médico forense y aseguró que la muerte  era irreversible producto de los golpes que tenía en el cuerpo

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO