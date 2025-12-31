Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 2, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 2, 2026

logo el cuco digital

Tupungato: hicieron un boquete en el techo y robaron en una vivienda

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Por las cámaras de seguridad se vio a dos personas escapar en moto hacia el interior del barrio Arcoíris.

Minutos antes de las 22.30 horas, personal policial fue alertado por varios llamados al 911 por un robo en una vivienda, ubicada en el Callejón Montes de Oca, en el barrio Los Toneles de Tupungato, la cual se encontraba deshabitada.

Los vecinos del lugar se percataron del robo debido a la alarma que comenzó a sonar y las cámaras de seguridad del barrio. Por las imágenes se observó que se trató de dos personas las que cometieron el robo y escaparon para el interior del barrio Arcoíris, uno de los más conflictivos que tiene el departamento.

Al arribar el personal al lugar, se pudo observar un boquete en el techo de la propiedad y el faltante de dos ventanas. También se informó que los dos delincuentes se movilizaban en una motocicleta.

Por el hecho intervino la Oficina Fiscal, quien ordenó el trabajo del personal de Científica y de investigaciones. Además, pidió que realicen inspecciones oculares por la zona.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un niño de San Carlos falleció en un accidente: viajaba con su mamá por la ruta 7

Grave accidente en Tupungato: un obrero sufrió la amputación de un brazo

Araña lobo o “cascotera”: pueden impresionarnos pero son muy beneficiosas, y en general, poco agresivas

Piden cadena de oración por María José Galdame tras trágico accidente en Potrerillos

Volcó una camioneta con 6 ocupantes a bordo en San Carlos: uno de los heridos fue trasladado al Scaravelli

Tunuyán: un enfrentamiento entre bandas por conflictos de vieja data dejó a un hombre herido con arma blanca

Se incendió una avícola en Eugenio Bustos: se quemaron varios electrodomésticos

Padre e hija que enfermaron de Botulismo aún permanecen internados: cuál es su estado

El Banco Nación depositó dinero por error en diferentes cuentas: piden no usarlo porque en breve llegará el descuento

Cayó una banda que se dedicaba al narcomenudeo en Valle de Uco: hay 5 detenidos

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO