Tupungato: hicieron un boquete en el techo y robaron en una vivienda

Por las cámaras de seguridad se vio a dos personas escapar en moto hacia el interior del barrio Arcoíris.

Minutos antes de las 22.30 horas, personal policial fue alertado por varios llamados al 911 por un robo en una vivienda, ubicada en el Callejón Montes de Oca, en el barrio Los Toneles de Tupungato, la cual se encontraba deshabitada.

Los vecinos del lugar se percataron del robo debido a la alarma que comenzó a sonar y las cámaras de seguridad del barrio. Por las imágenes se observó que se trató de dos personas las que cometieron el robo y escaparon para el interior del barrio Arcoíris, uno de los más conflictivos que tiene el departamento.

Al arribar el personal al lugar, se pudo observar un boquete en el techo de la propiedad y el faltante de dos ventanas. También se informó que los dos delincuentes se movilizaban en una motocicleta.

Por el hecho intervino la Oficina Fiscal, quien ordenó el trabajo del personal de Científica y de investigaciones. Además, pidió que realicen inspecciones oculares por la zona.