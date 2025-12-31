Tupungato informó que se están realizando trabajos para recuperar el suministro de agua potable en El Peral

El pozo presenta baja producción de agua por el deterioro del filtro y el ingreso de material mineral que produjo daño en el sistema de bombeo.

La Municipalidad de Tupungato informó que se están llevando a cabo tareas de mejoramiento operativo en el pozo ubicado en el distrito El Peral, debido a una baja en la producción de agua provocada por el deterioro de los filtros y el ingreso de material mineral que dañó el sistema de bombeo.

Durante una primera intervención, se detectó la rotura total de la bomba, la cual ya fue reemplazada. Sin embargo, la zona centro oeste de la ciudad desde avenida Belgrano hasta el colector aluvional del arroyo El Sauce continúa presentando baja presión y cortes en el suministro.

Actualmente, el Municipio avanza en una segunda etapa de trabajos para recuperar la producción del pozo y garantizar el abastecimiento de agua en los hogares. Las tareas se desarrollan de forma continua y por etapas.

Desde el gobierno local solicitaron a la comunidad hacer un uso responsable del recurso, especialmente en horarios de mayor demanda y durante las celebraciones. Además, recomendaron:

– Prever el almacenamiento de agua para uso doméstico

– Priorizar el consumo esencial

– Hacer un uso cuidadoso del recurso