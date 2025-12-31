Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 2, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 2, 2026

logo el cuco digital

Tupungato informó que se están realizando trabajos para recuperar el suministro de agua potable en El Peral

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El pozo presenta baja producción de agua por el deterioro del filtro y el ingreso de material mineral que produjo daño en el sistema de bombeo.

La Municipalidad de Tupungato informó que se están llevando a cabo tareas de mejoramiento operativo en el pozo ubicado en el distrito El Peral, debido a una baja en la producción de agua provocada por el deterioro de los filtros y el ingreso de material mineral que dañó el sistema de bombeo.

Leer también:https://www.elcucodigital.com/un-viejo-pozo-complica-el-suministro-de-agua-en-zonas-de-tupungato-que-esta-haciendo-el-municipio/

Durante una primera intervención, se detectó la rotura total de la bomba, la cual ya fue reemplazada. Sin embargo, la zona centro oeste de la ciudad desde avenida Belgrano hasta el colector aluvional del arroyo El Sauce continúa presentando baja presión y cortes en el suministro.

Actualmente, el Municipio avanza en una segunda etapa de trabajos para recuperar la producción del pozo y garantizar el abastecimiento de agua en los hogares. Las tareas se desarrollan de forma continua y por etapas.

Desde el gobierno local solicitaron a la comunidad hacer un uso responsable del recurso, especialmente en horarios de mayor demanda y durante las celebraciones. Además, recomendaron:

– Prever el almacenamiento de agua para uso doméstico  

– Priorizar el consumo esencial  

– Hacer un uso cuidadoso del recurso  

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un niño de San Carlos falleció en un accidente: viajaba con su mamá por la ruta 7

Grave accidente en Tupungato: un obrero sufrió la amputación de un brazo

Araña lobo o “cascotera”: pueden impresionarnos pero son muy beneficiosas, y en general, poco agresivas

Piden cadena de oración por María José Galdame tras trágico accidente en Potrerillos

Volcó una camioneta con 6 ocupantes a bordo en San Carlos: uno de los heridos fue trasladado al Scaravelli

Tunuyán: un enfrentamiento entre bandas por conflictos de vieja data dejó a un hombre herido con arma blanca

Se incendió una avícola en Eugenio Bustos: se quemaron varios electrodomésticos

Padre e hija que enfermaron de Botulismo aún permanecen internados: cuál es su estado

El Banco Nación depositó dinero por error en diferentes cuentas: piden no usarlo porque en breve llegará el descuento

Cayó una banda que se dedicaba al narcomenudeo en Valle de Uco: hay 5 detenidos

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO