Tupungato: ingresaron a una casa por la ventana y robaron una PS4, juegos, dinero y objetos personales

La investigación continúa para dar con los responsables del hecho.

A las 22:10 horas, la Subcomisaría Cordón del Plata tomó intervención en un hecho delictivo ocurrido en el Barrio Camino del Vino, ubicado en el distrito Cordón del Plata, departamento de Tupungato.

La víctima de 35 años, denunció que al regresar a su domicilio encontró que personas ignoradas habían ingresado a la vivienda tras dañar una ventana principal. Una vez dentro, los delincuentes sustrajeron una consola PlayStation 4 con dos controles y ocho juegos, un parlante portátil, una billetera con dinero en efectivo, un soporte para teléfono celular, un accesorio de bicicleta y una máquina de afeitar descartable.

Ante lo sucedido, se dio intervención al Ayudante Fiscal de turno, quien dispuso la participación de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. La investigación continúa para dar con los responsables del hecho.