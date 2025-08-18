Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 18, 2025

Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 18, 2025

Tupungato: ingresó al patio de una casa para robar y fue detenido por la policía 

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El delincuente tiene 19 años.

En horas de la tarde del día sábado, personal policial fue alertado por una víctima que daba cuenta de que en el patio de su casa había un delincuente intentando robar una bicicleta y otras pertenencias.

Al lugar, ubicado en el interior del Loteo Moyano, en el barrio 23 de Noviembre que pertenece al distrito de Villa Bastías, una de las zonas más conflictivas del departamento, llegó el personal policial y entrevistó a la víctima de 35 años.

Con las descripciones aportadas, se montó un operativo en el lugar y a las pocas cuadras se logró la detención de la persona señalada, la cual estaba escapando en una bicicleta rodado 29. Quedó detenido y a disposición de la justicia.

Finalmente el personal actuante, le hizo entrega de la bicicleta a la víctima.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Docente sospechosa de difundir material de abuso sexual infantil: qué pasa en las escuelas donde trabajaba y qué dicen algunos padres

El joven que golpeó a su novia en Tunuyán, va a seguir detenido: su defensa aseguró que sufre todo tipo de violencia dentro del penal

Dos abuelos resultaron lesionados tras un accidente en San Carlos

Un violento choque y el incendio de uno de los vehículos deja a toda una familia herida

Un bebé de un año se tragó un tornillo y se encuentra internado en el hospital Scaravelli

La terminal de ómnibus de Tunuyán estará cerrada por obras 

Drugstore de Valle de Uco en crisis: entre alquiler e impuestos pagan casi 2 millones mensuales 

Una mujer fue asaltada en Tunuyán, la atacaron con un cuchillo y le robaron las pertenencias

Sebastián Garro sería el primer candidato del oficialismo de San Carlos para las próximas elecciones

Defensa Civil emitió una alerta amarilla por viento zonda en Valle de Uco

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO