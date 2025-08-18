Tupungato: ingresó al patio de una casa para robar y fue detenido por la policía 

El delincuente tiene 19 años.

En horas de la tarde del día sábado, personal policial fue alertado por una víctima que daba cuenta de que en el patio de su casa había un delincuente intentando robar una bicicleta y otras pertenencias.

Al lugar, ubicado en el interior del Loteo Moyano, en el barrio 23 de Noviembre que pertenece al distrito de Villa Bastías, una de las zonas más conflictivas del departamento, llegó el personal policial y entrevistó a la víctima de 35 años.

Con las descripciones aportadas, se montó un operativo en el lugar y a las pocas cuadras se logró la detención de la persona señalada, la cual estaba escapando en una bicicleta rodado 29. Quedó detenido y a disposición de la justicia.

Finalmente el personal actuante, le hizo entrega de la bicicleta a la víctima.