Tupungato instaló dos sismómetros: aportan datos concretos y en tiempo real sobre movimientos sísmicos

Los equipos sensores de movimientos sísmicos están en comodato hasta que la comuna pueda adquirir los elementos propios.



El Intendente Gustavo Aguilera, junto al Director General de Obras de Tupungato, Marcelo Venteo, recibió en su despacho a los ingenieros Sebastian Panella y Francisco Calderón, profesionales del Centro Regional de Desarrollos Tecnológicos para la Construcción, (CeReDeTec) -dependiente de la UTN- para firmar el convenio y además concretar la instalación de los sismómetros. Uno de los aparatos quedó en el edificio central del municipio y el otro fue conectado en la delegación municipal del distrito Cordón del Plata.



El funcionario de gabinete Venteo, contextualizó el proceso de la llegada de los equipos al departamento, “Se detectó que Tupungato no integraba la red de telemedición de movimientos sísmicos de la provincia. Este mecanismo está reglamentado a partir del Reglamento de Construcción Sismo Resistente de la provincia de Mendoza y del CIRSOC. La Dirección de Obras Privadas tiene la potestad de pedirle a los propietarios que van a construir superficies de más de 3.000 metros, que un porcentaje de la inversión de la obra sea destinado a la compra de instrumentos de medición de movimientos sísmicos. Esos pasan a la red de telemedición de la provincia. Hasta el momento, en Tupungato no teníamos cómo determinar estadísticamente los movimientos que se producen. Uno de los disparadores que nos incentivó fue el hecho del movimiento que está teniendo el volcán Tupungatito. Cuando quisimos recabar datos de lo que está sucediendo, no tenemos datos. No tenemos datos ni siquiera para poder armar una estadística. Entonces, nos comunicamos con el CeReDeTec. Lo que es de interés particular es para los profesionales de la construcción no sólo de Tupungato, sino de todo el Valle de Uco, que ahora vamos a empezar a tener datos certeros con los que nos podemos mover en el momento de tener que calcular y diseñar nuestras estructuras. Vamos a tener datos de los gráficos de los plafones, de los sismos que se produzcan en tiempo real, porque esto está conectado mediante internet con un centro de medición en la tecnológica. Entonces, ellos van a empezar, a partir de este momento, a contar con datos certeros para el diseño y la construcción de nuestras estructuras”.



El Ingeniero Panella explicó el trabajo que realizaron ayer en el edificio municipal, “…estamos haciendo la instalación de precisamente un acelerómetro triaxial, este instrumental sísmico permite medir las vibraciones en tanto en dos componentes horizontales y una verticales y bueno va a permitir empezar a tener registros de la zona para empezar a profundizar un conocimiento de los movimientos de vibraciones acá en Tupungato. La idea de esta red es poder empezar a instalar en el resto de la provincia para empezar a tener más conocimiento de las vibraciones que están acá en la zona, ese es el objetivo prácticamente de lo que hoy vinimos a realizar acá”.



En relación al equipo instalado en el Cordón del Plata es un sismógrafo, un geófono triaxial, es decir que mide en tres direcciones: dos horizontales y una vertical, el aparato pertenece a un equipo de CONICET que lo ha brindado para tenerlo circunstancialmente en dicha localidad. “Ese equipo está conectado a internet y forma parte de una red mundial, es decir que se puede detectar sismicidad muy pequeña y al estar conectado con toda una red mundial, interactúa con otros sismógrafos para tener datos más precisos. De hecho, a la misma distancia del lado chileno hay tres o cuatro, así que estamos enfrente del volcán de los dos lados. Eso va a ser que si hay actividad en el volcán, podamos, al estar más cerca, podamos detectarlo y bueno, eso nos ayuda a ir viendo si esa actividad aumenta y bueno, si puede ser algo que anuncie algún tema con el volcán”, refirió el Ing. Calderón.



Los registros sísmicos siempre van a servir, tanto para caracterizar las zonas, cómo se está comportando el suelo en ese lugar, como también una especie de alerta, en caso que en los registros se vea el aumento de sismicidad, en relación a ello el Ing. Calderón amplió, “Por ahora los eventos son pequeños y digamos que no son un problema sísmico, no es que va a haber un terremoto ni nada por el estilo, pero eso nos va ayudando a nosotros a recolectar información que nos ayuda a generar alertas y bueno, mapas de la ciudad, también lo estamos haciendo en la Ciudad de Mendoza con los otros equipos que mencionó recién Panela”.