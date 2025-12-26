Tupungato: intentó cargar nafta en una estación de servicio y la policía lo detuvo porque la moto era robada

El hecho sucedió en horas de la tarde del 24 en Avenida Belgrano y Rotonda del Reloj.

Personal de la Unidad Especial de Patrullaje Tupungato, logró recuperar en horas de la tarde del miércoles una moto que tenía pedido de captura por robo y logró detener a un joven de 20 años, que era quien estaba manejando el rodado e intentó escapar cuando se alertó de la presencia de los uniformados.

Según la información aportada, en las inmediaciones de Avenida Belgrano y Rotonda del Reloj, hay una estación de servicio y fue en ese sitio donde arriba el móvil policial y se percata de que la presencia de ellos puso en estado de alerta a un motociclista que estaba por echar combustible.

Segundos antes de que eso suceda, quien estaba al mando de la moto intenta salir del lugar sin realizar la compra del combustible, por lo que la policía procede a detenerlo a los pocos metros del lugar.

Al momento de la inspección, los policías comprueban que la moto en cuestión tiene una patente que no corresponde al modelo y con el número de chasis, se descubrió que la moto había sido robada anteriormente.

Por el hecho, se detuvo y trasladó al joven que manejaba, quien fue imputado por encubrimiento, y se procedió al secuestro de la moto marca KTM 390 Adventure.