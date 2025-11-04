Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 4, 2025

noviembre 4, 2025

Tupungato junto a ANSES desarrollarán un Operativo de Servicios Públicos Integrados en el distrito San José

Una gestión similar se desarrolló meses atrás en Anchoris e incluyó asesoramiento de diferentes direcciones y áreas de la comuna.

El miércoles 5 de noviembre de 9 a 13 se desplegará el Operativo de Servicios Públicos Integrados en el Playón deportivo del distrito San José (calle La Gloria s/n). 

Servicios Públicos Integrados

  1. Desarrollo Humano: dispondrá stand de las Áreas de Discapacidad, Adultos Mayores, Oficina de Empleo, Género, Diversidad y Masculinidad también Niñez, Adolescencia y Familia.
  2. Desarrollo Económico: visitará comercios para brindar información sobre las líneas de créditos provinciales y nacionales y el Ente Provincial Regulador Eléctrico.
  3. Fiscalización y Control: el personal responsable se acercará a los locales para compartirles información administrativa y bromatológica.
  4. Quirófano Móvil: los veterinarios aplicaran vacunas antirrábicas a caninos y felinos, mayores de 3 meses
  5. ANSES: asesoramiento jubilatorio, otorgamiento de constancia de CUIL, Pensiones Contributivas, Negativas y asesoramiento en general

Fuente: Municipalidad de Tupungato

