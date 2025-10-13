Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 17, 2025

octubre 17, 2025

Tupungato: la policía detuvo a 10 personas durante el fin de semana donde dos de ellos tenían pedido de captura desde el 2019 y 2022

Los procedimientos se realizaron en San José y El Cordón del Plata.

Durante el fin de semana, personal de la Unidad Especial de Patrullaje, de Tupungato, realizó diferentes maniobras operativas y preventivas en el interior del distrito de San José y El Cordón del Plata, logrando la detención de 10 personas, de las cuales 2 presentaban pedido de captura vigente desde el 2019 y 2022 respectivamente.

En detalle, los trabajos de la policía se centraron en la zona del basural, calle La Gloria y Filipini, del distrito de San José. Respecto a El Cordón del Plata, las maniobras se desarrollaron puntualmente en calle Felipe Llaver, El Álamo y en el interior del barrio Integración.

También se trabajó en la zona centro del departamento, en las calles Malbec, Urquiza y Asistente Ubilla.

