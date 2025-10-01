Tupungato: la policía recuperó un auto que había sido robado en el 2018

El hecho sucedió durante la noche de ayer martes en un control policial.

Personal policial de la Unidad Especial de Patrullaje, realizaba maniobras operativas durante la noche del martes y a la altura de calle Rocamora, divisaron un rodado marca Ford modelo Escort Ghia, que estaba estacionado frente a un local de ventas el cual estaba cerrado.

Por esta razón, el personal actuante, procedió al registro del vehículo mediante el sistema informático. Como resultado informaron que sobre el rodado había un pedido de captura vigente desde el año 2018.

Siguiendo las directivas del Ayudante fiscal, se procedió al secuestro del rodado el cual se lo trasladó a la Comisaría 20. Dentro del interior del auto se encontró un papel de compra y venta y se notificó a la persona responsable.

Por último informaron que el auto en cuestión había sido robado en el año 2018, en el departamento de Luján de Cuyo, por lo que se decidió trasladarlo a Comisaría 11, donde se realizó la denuncias por robo.

Respecto a quien tenía el auto, solo quedó notificado de la situación debido a que habría sido víctima de un engaño a la hora de adquirir el rodado.