Tupungato: la Policía recuperó vehículos, secuestró drogas y detuvo a cientos de personas en 2025

Entre los múltiples operativos se realizaron más de 600 detenciones, además de secuestros de drogas, armas y otros elementos.

La Jefatura de Policía Departamental Tupungato llevó adelante durante el año 2025 diversas maniobras operativas, patrullajes de prevención o disuasión y, en algunos casos, acciones de represión del delito. Estas tareas fueron ejecutadas a través de su Unidad Especial de Patrullaje (UEP), que se destacó por su labor diaria en el departamento.

En cuanto a las detenciones realizadas por la Unidad, se registraron 64 por hurto simple, 17 por robo simple, 4 por robo agravado, 13 por daño, 19 por desobediencia, 27 por encubrimiento, 78 por pedido de captura y 378 por medidas pendientes, entre otras.

Respecto a los procedimientos vinculados a estupefacientes, se aprehendieron 102 personas en el marco de las leyes 23.737 o 6722. Además, se secuestraron 106 envoltorios con marihuana, 54 con cocaína, 10 frascos con cogollos de marihuana, 90 plantas de marihuana y 55 cigarrillos de marihuana.

En relación con los vehículos recuperados, la Unidad logró recuperar 18 motocicletas robadas dentro de la provincia y 9 vehículos que también habían sido robados o hurtados en el mismo territorio. Asimismo, se retuvieron 20 motos por estar ensambladas, con números limados y sin documentación.

En el marco de la ley 9099 que regula las faltas en la provincia, se notificó a 60 conductores por infracción al artículo 67 bis (manejar bajo los efectos del alcohol), se demoró a 12 hombres por el artículo 46 (insultos a la autoridad) y a 33 personas por el artículo 95 (ebriedad en la vía pública), entre otras contravenciones.

Durante distintos procedimientos también se secuestraron armas blancas y de fuego. En total, se incautaron 8 armas de fuego, 2 escopetas, 2 rifles de aire comprimido, 24 municiones, 23 cuchillos y 2 machetes.

Entre los elementos recuperados más destacados figuran 18 aves de la especie siete cuchillos, 90 bolsas con nueces, 36 bolsas con duraznos, 7 bicicletas, 14 cajas de cigarrillos, 23 botellas de Dr. Lemon, autopartes varias, 3 garrafas, elementos de albañilería y 2 televisores LED, entre otros.