Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 5, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 5, 2026

logo el cuco digital

Tupungato: la Policía recuperó vehículos, secuestró drogas y detuvo a cientos de personas en 2025

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Entre los múltiples operativos se realizaron más de 600 detenciones, además de secuestros de drogas, armas y otros elementos.

La Jefatura de Policía Departamental Tupungato llevó adelante durante el año 2025 diversas maniobras operativas, patrullajes de prevención o disuasión y, en algunos casos, acciones de represión del delito. Estas tareas fueron ejecutadas a través de su Unidad Especial de Patrullaje (UEP), que se destacó por su labor diaria en el departamento.

En cuanto a las detenciones realizadas por la Unidad, se registraron 64 por hurto simple, 17 por robo simple, 4 por robo agravado, 13 por daño, 19 por desobediencia, 27 por encubrimiento, 78 por pedido de captura y 378 por medidas pendientes, entre otras.

Respecto a los procedimientos vinculados a estupefacientes, se aprehendieron 102 personas en el marco de las leyes 23.737 o 6722. Además, se secuestraron 106 envoltorios con marihuana, 54 con cocaína, 10 frascos con cogollos de marihuana, 90 plantas de marihuana y 55 cigarrillos de marihuana.

En relación con los vehículos recuperados, la Unidad logró recuperar 18 motocicletas robadas dentro de la provincia y 9 vehículos que también habían sido robados o hurtados en el mismo territorio. Asimismo, se retuvieron 20 motos por estar ensambladas, con números limados y sin documentación.

En el marco de la ley 9099 que regula las faltas en la provincia, se notificó a 60 conductores por infracción al artículo 67 bis (manejar bajo los efectos del alcohol), se demoró a 12 hombres por el artículo 46 (insultos a la autoridad) y a 33 personas por el artículo 95 (ebriedad en la vía pública), entre otras contravenciones.

Durante distintos procedimientos también se secuestraron armas blancas y de fuego. En total, se incautaron 8 armas de fuego, 2 escopetas, 2 rifles de aire comprimido, 24 municiones, 23 cuchillos y 2 machetes.

Entre los elementos recuperados más destacados figuran 18 aves de la especie siete cuchillos, 90 bolsas con nueces, 36 bolsas con duraznos, 7 bicicletas, 14 cajas de cigarrillos, 23 botellas de Dr. Lemon, autopartes varias, 3 garrafas, elementos de albañilería y 2 televisores LED, entre otros.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un niño de San Carlos falleció en un accidente: viajaba con su mamá por la ruta 7

Araña lobo o “cascotera”: pueden impresionarnos pero son muy beneficiosas, y en general, poco agresivas

Despedida al pequeño “Lolo” Rosales Galdame, mientras su mamá sigue internada tras el trágico accidente

Piden cadena de oración por María José Galdame tras trágico accidente en Potrerillos

Padre e hija que enfermaron de Botulismo aún permanecen internados: cuál es su estado

El Banco Nación depositó dinero por error en diferentes cuentas: piden no usarlo porque en breve llegará el descuento

Cayó una banda que se dedicaba al narcomenudeo en Valle de Uco: hay 5 detenidos

Tupungato: hicieron un boquete en el techo y robaron en una vivienda

Gran gesto: Jesús Salinas, un camionero de Tunuyán encontró un bolso con plata y lo devolvió

La primera beba de 2026 nació en Mendoza ¿En qué hospital la recibieron?

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO