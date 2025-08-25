Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 26, 2025

agosto 26, 2025

Tupungato: la Policía Rural decomisó una importante cantidad de achuras

La persona involucrada no pudo justificar la procedencia.

Durante la noche del día sábado, personal de la Policía Rural Valle de Uco, realizaba controles de rutina en diferentes puntos del departamento de Tupungato y en un momento dado detuvieron la marcha de una camioneta a la altura de calle Lemos y Las Heras.

Al momento de una inspección ocular, descubrieron que la persona que se trasladaba en el rodado estaba llevando una importante cantidad de achuras vacunas infringiendo la Ley penal 203. Por este motivo todo fue decomisado.

Según explicaron los efectivos actuantes, las achuras eran transportadas sin tener la cadena de frío necesaria, no contaban con los rótulos necesarios de cada producto. Por otro lado, la persona implicada no contaba con curso de manipulación de alimentos y tampoco pudo justificar la procedencia de todo lo que transportaba.

Personal de Bromatología de la Municipalidad de Tupungato se hizo cargo del decomiso y, por directivas del ayudante fiscal de turno, la persona que transportaba el alimento fue notificada de la infracción cometida. 

