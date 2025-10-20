Facebook X-twitter Youtube Instagram

Tupungato: la Policía Rural, logró recuperar tres caballos que estaban por ser faenados ilegalmente

Los equinos fueron robados en el barrio 23 de noviembre y fueron recuperados en Luján de Cuyo, tras un intenso rastrillaje de los uniformados.

Personal de la Policía Rural del Valle de Uco, fue puesto en alerta por un hecho de abigeato, tras la denuncia de dos propietarios por el robo de tres caballos del interior del barrio 23 de noviembre, ubicado sobre calle La Ripiera, del departamento de Tupungato.

El personal ya en el lugar, comenzó con las tareas de rastrillajes siguiendo las huellas hasta que llegaron a una zona inculta en las inmediaciones de un asentamiento, ubicado en Ugarteche, del departamento de Luján de Cuyo, donde lograron dar con los animales, que estaban atados a unos árboles.

Los trabajos de rastrillajes comenzaron en horas del medio día del viernes y finalizaron en horas de la mañana del sábado. Los caballos fueron puesto al resguardo de las autoridades y luego fueron entregados a sus dueños, que contaban con la documentación nesesaria.

Además de la Policía Rural, en el hecho trabajó personal de la Delegación Centro del departamento de Luján de Cuyo.

