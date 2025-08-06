Facebook X-twitter Youtube Instagram

TUPUNGATO: Llamado a Licitación “Mano de Obra para la construcción de Colector aluvional en el distrito Cordón del Plata”

El llamado tiene como objeto la contratación de Mano de Obra para la Construcción de Colector Aluvional en el distrito Cordón Del Plata. 

La fecha de apertura de sobres se realizará el 25 de agosto de 2025, a las 9h en la Municipalidad de Tupungato, ubicada en Avenida M. Belgrano 348, departamento de Tupungato. 

El procedimiento está enmarcado bajo el expediente: EG-5.699-2.025 

Licitación y Descarga del pliego: 

www.tupungato.gov.ar 

Botón “Municipio” 

Sección Hacienda 

Mas información Presupuesto Oficial: PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 72/100 ($ 66.375.339,72).

Valor Pliego: PESOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 34/100 ($66.375,34) 

Valor Estampillas: PESOS CUATRO MIL CON 00/100 ($ 4.000,00). 

Consultas y Venta de Pliegos: Av. M. Belgrano 348, departamento de Tupungato. Teléfono: +54 2622 467689 Página web: www.tupungato.gov.ar

