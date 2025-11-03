TUPUNGATO: LLAMADO A LICITACIÓN PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ARBOLADO PÚBLICO Y ESPACIOS VERDES

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 55/2.025
La fecha de apertura de sobres se realizará el 20 de noviembre de 2025, a las 9h en la Municipalidad de Tupungato, ubicada en Avenida M. Belgrano 348, departamento de Tupungato.
El procedimiento está enmarcado bajo el expediente: EG-8.417-2.025
Licitación y Descarga del pliego:
www.tupungato.gov.ar
Botón “Municipio”
Sección Hacienda
Más información
Presupuesto Oficial: PESOS: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CON 00/100 ($366,000,000,00)
Valor Pliego: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($366,000,00)
Valor Estampillas: PESOS: CUATRO MIL CON 00/100 ($4.000,00).
Consultas y Venta de Pliegos:
Lunes a viernes, 7 a 14h en:
Av. M. Belgrano 348, departamento de Tupungato
Correo: licitaciones@tupungato.gov.ar
Teléfonos:
Para consultas: 2622536408
Para compra de pliego 2622537736
Página web: www.tupungato.gov.ar