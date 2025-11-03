Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 5, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 5, 2025

logo el cuco digital

TUPUNGATO: LLAMADO A LICITACIÓN PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ARBOLADO PÚBLICO Y ESPACIOS VERDES

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 55/2.025

La fecha de apertura de sobres se realizará el 20 de noviembre de 2025, a las 9h en la Municipalidad de Tupungato, ubicada en Avenida M. Belgrano 348, departamento de Tupungato.

El procedimiento está enmarcado bajo el expediente: EG-8.417-2.025

Licitación y Descarga del pliego:

www.tupungato.gov.ar

Botón “Municipio”

Sección Hacienda

Más información

Presupuesto Oficial: PESOS: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CON 00/100 ($366,000,000,00)

Valor Pliego: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($366,000,00)

Valor Estampillas: PESOS: CUATRO MIL CON 00/100 ($4.000,00).

Consultas y Venta de Pliegos:

Lunes a viernes, 7 a 14h en:

Av. M. Belgrano 348, departamento de Tupungato

Correo: licitaciones@tupungato.gov.ar

Teléfonos:

Para consultas: 2622536408

Para compra de pliego 2622537736

Página web: www.tupungato.gov.ar

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Rápido y furioso: persecución policial por las calles de Tupungato al mejor estilo de Hollywood

Robaron una cosechadora de ajo de una finca en San Carlos

Ante la llegada de viento Zonda, recomendaciones para prevenir accidentes

Un padre y su hija de 14 años están graves por botulismo: sería por una conserva 

Una riña se produjo en Tunuyán por no pagar el alquiler: hay dos heridos por arma blanca

Llega a Tunuyán, “CAR MET” un encuentro para los amantes de autos

Valle de Uco: a un bajo costo, los productores venden el ajo para exportar a Brasil, Estados Unidos, México y Taiwán

Se acerca el juicio de Oscar Sáez, acusado de un doble asesinato que conmovió a Tunuyán

Un hombre de 84 años que circulaba en bicicleta sufrió un accidente en el centro de La Consulta

Destino San Javier y Amar Azul llegan a San Carlos para la Fiesta de la Tradición 2025

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO