TUPUNGATO: LLAMADO A LICITACIÓN PARA PINTURA DE PLAYONES DEPORTIVOS, MUROS PERIMETRALES Y TRIBUNAS, CON PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 51/2.025
La fecha de apertura de sobres se realizará el 12 de noviembre de 2025, a las 9h en la Municipalidad de Tupungato, ubicada en Avenida M. Belgrano 348, departamento de Tupungato.
El procedimiento está enmarcado bajo el expediente: EG-7.291-2.025
Licitación y Descarga del pliego:
www.tupungato.gov.ar
Botón “Municipio”
Sección Hacienda
Mas información
Presupuesto Oficial: PESOS: CIENTO CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100 ($150.882.886,00)
Valor Pliego: PESOS: CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 89/100 ($150.882,89)
Valor Estampillas: PESOS: CUATRO MIL CON 00/100 ($4.000,00).
Consultas y Venta de Pliegos:
Av. M. Belgrano 348, departamento de Tupungato.
Teléfono: 2622-537736
