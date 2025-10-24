Facebook X-twitter Youtube Instagram

TUPUNGATO: LLAMADO A LICITACIÓN PARA PINTURA DE PLAYONES DEPORTIVOS, MUROS PERIMETRALES Y TRIBUNAS, CON PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 51/2.025

La fecha de apertura de sobres se realizará el 12 de noviembre de 2025, a las 9h en la Municipalidad de Tupungato, ubicada en Avenida M. Belgrano 348, departamento de Tupungato.

El procedimiento está enmarcado bajo el expediente: EG-7.291-2.025

Licitación y Descarga del pliego:

www.tupungato.gov.ar

Botón “Municipio”

Sección Hacienda

Mas información

Presupuesto Oficial: PESOS: CIENTO CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100 ($150.882.886,00)

Valor Pliego: PESOS: CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 89/100 ($150.882,89)

Valor Estampillas: PESOS: CUATRO MIL CON 00/100 ($4.000,00).

Consultas y Venta de Pliegos:

Av. M. Belgrano 348, departamento de Tupungato.

Teléfono: 2622-537736

Página web: www.tupungato.gov.ar

