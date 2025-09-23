TUPUNGATO: LLAMADO A LICITACIÓN PARA REPARACIONES EDILICIAS Y MEJORAMIENTO URBANO ESCOLAR

La fecha de apertura de sobres se realizará el 10 de octubre.
El llamado tiene como objeto la contratación para Reparaciones Edilicias y Mejoramiento Urbano 01 en Áreas de Influencia Escolar. Modalidad de contratación por coeficiente de impacto.
La fecha de apertura de sobres se realizará el 10 de octubre de 2025, a las 9 horas en la Municipalidad de Tupungato, ubicada en Avenida M. Belgrano 348, departamento de Tupungato.
El procedimiento está enmarcado bajo el expediente: EG-6.991-2.025 Licitación Pública Nº 48/2.025.
Licitación y Descarga del pliego:
Botón “Municipio”
Sección Hacienda
Mas información
Presupuesto Oficial: PESOS: CUATROCIENTOS MILLONES CON 00/100 ($400.000.000,00)
Valor Pliego: CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 ($400.000,00)
Valor Estampillas: PESOS CUATRO MIL CON 00/100 ($ 4.000,00).
Consultas y Venta de Pliegos:
Av. M. Belgrano 348, departamento de Tupungato.
Teléfono: 2622-537736
Página web: www.tupungato.gov.ar