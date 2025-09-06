TUPUNGATO: LLAMADO A LICITACIÓN

Para la “Construcción de Estructura Metálica para Techado de Playón Deportivo San José”
La fecha de apertura de sobres se realizará el 23 de septiembre de 2025, a las 9 horas en la Municipalidad de Tupungato, ubicada en Avenida M. Belgrano 348, departamento de Tupungato.
El procedimiento está enmarcado bajo el expediente: EG-6.210-2.025, Licitación Pública N° 44/2.025.
Presupuesto Oficial: PESOS: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO
CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVA CON 50/100 ($469.143.839,50)
Valor Pliego: PESOS: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y
TRES CON 83/100 ($469.143,83).
Valor Estampillas: PESOS: CUATRO MIL CON 00/100 ($ 4.000,00).
Consultas y Venta de Pliegos:
Av. M. Belgrano 348, departamento de Tupungato. Teléfono: +54 2622 467689 Página web: