septiembre 6, 2025

septiembre 6, 2025

TUPUNGATO: LLAMADO A LICITACIÓN

Para la “Construcción de Estructura Metálica para Techado de Playón Deportivo San José”

La fecha de apertura de sobres se realizará el 23 de septiembre de 2025, a las 9 horas en la Municipalidad de Tupungato, ubicada en Avenida M. Belgrano 348, departamento de Tupungato.

El procedimiento está enmarcado bajo el expediente: EG-6.210-2.025, Licitación Pública N° 44/2.025.

Licitación y Descarga del pliego:

www.tupungato.gov.ar

Botón “Municipio”

Sección Hacienda

Mas información

Presupuesto Oficial: PESOS: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO

CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVA CON 50/100 ($469.143.839,50)

Valor Pliego: PESOS: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y

TRES CON 83/100 ($469.143,83).

Valor Estampillas: PESOS: CUATRO MIL CON 00/100 ($ 4.000,00).

Consultas y Venta de Pliegos:

Av. M. Belgrano 348, departamento de Tupungato. Teléfono: +54 2622 467689 Página web:

www.tupungato.gov.ar

