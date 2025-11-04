Tupungato: llegó al trabajo, estacionó la moto y al salir se la habían robado 

El hecho sucedió en el distrito de El Zampal durante la noche del lunes.

Personal de Comisaría 20 de Tupungato, fue alertado por el robo de una moto marca Gilera 150 cc, en horas de la noche de ayer lunes, en la zona de El Zampal, departamento de Tupungato.

Según la víctima, un masculino de 34 años, llegó hasta la Ruta 88 e Iriarte, donde se ubica una finca donde él presta servicios laborales, dejó el rodado estacionado y al salir, luego de cumplir con sus horas de trabajo, constató el robo de la motocicleta.

Por directivas del ayudante fiscal de turno, se ordenó que trabe en el hecho personal de investigaciones. Hasta el momento no hay novedades positivas sobre él recupero de la misma.