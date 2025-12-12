Tupungato: mientras dormía y los vecinos intentaban despertarla le robaron la bicicleta

El hecho ocurrió cerca de las 4 de la madrugada de este viernes en el barrio Arcoíris.

Personal de la Subcomisaría de San José fue desplazado hasta el interior del barrio Arcoíris de Tupungato por el robo de una bicicleta rodado 29, color blanco con azul.

Al arribar al lugar marcado, entrevistaron a la víctima, una mujer de 26 años, quien manifestó estar durmiendo en el momento en que desconocidos ingresaron a la propiedad y robaron la bicicleta que se encontraba en el patio, sin medidas de seguridad.

Además, la víctima aseguró que, en un momento, los propios vecinos la estaban alertando del robo, pero al levantarse, ya se habían escapado con lo sustraído.

Personal de la Oficina Fiscal ordenó que se realicen las medidas de rigor en el lugar y que personal de Investigaciones continúe con la investigación para intentar recuperar la bicicleta e identificar a los sospechosos, ya que, según testigos, serían más de dos.