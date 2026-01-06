Tupungato pone en escena su Vendimia 2026: “Historias de Pueblo y Vecinos”

En el año en que se cumplen los 90 años de la Vendimia Nacional, Tupungato se prepara para vivir una nueva edición de su Vendimia Departamental con una propuesta que pone en primer plano a su gente. Bajo el nombre «Historia de Pueblo y Vecinos», la propuesta 2026 se construye desde la identidad local, la memoria compartida y los vínculos que dan forma a la vida cotidiana del departamento.

La fiesta vuelve a ser un espacio de encuentro comunitario donde el arte, la música y la escena se combinan para contar historias cercanas y propias. En esta edición, siete soberanas distritales serán parte de la celebración y aspirarán a portar los atributos vendimiales, que hoy llevan la Reina Julieta Renza y la Virreina Celina Flores.

Presentación de candidatas

Antes de finalizar el año, el martes 30 por la mañana, en el Hotel Turismo Tupungato, se realizó la presentación oficial de las representantes distritales y el sorteo de números de las candidatas que participarán de la Vendimia Departamental 2026.

Ellas son:

Candidata N° 1: Giuliana Platese – San José

Candidata N° 2: Rocío Espósito – La Carrera

Candidata N° 3: Jesica Cisterna – Ciudad

Candidata Nº 4: Dafina Cuello – El Peral

Candidata N° 5: Martina Torres – La Arboleda

Candidata Nº 6: Micaela Galdame – Gualtallary

Candidata Nº 7: Lourdes Cassatta – Villa Bastías

Cronograma general

La Vendimia en Tupungato se desarrollará a lo largo de dos jornadas centrales. El domingo 1 de febrero, la comunidad podrá acompañar la tradicional Vía Blanca de las Reinas, que recorrerá la avenida Belgrano y marcará el inicio de las celebraciones vendimiales en el departamento.

La fiesta principal tendrá lugar el sábado 7 de febrero en el Teatro Griego Municipal, ubicado en el distrito El Peral, donde se llevará adelante el acto central de la Vendimia Departamental, con la puesta en escena de «Historias de Pueblo y Vecinos» y la elección de la Reina y Virreina 2026.

Síntesis argumental de la Fiesta Central

Este año la Capital de la Nuez y de Los Vinos de Altura propone un relato profundamente local: «Historia de Pueblo y Vecinos» que se sostiene en escenas simples y cotidianas para rememorar la identidad del pueblo desde la mirada de quienes lo habitan. La puesta en escena está dirigida por Pili Paes y Héctor Gomina, con un guion a cargo de Alicia Casares, quienes acompañan a los artistas para dar vida a esta celebración cargada de sentido y emoción.

El guion comienza con un grupo de vecinos que se reúne en un bar del centro. A partir de ese encuentro, surgen conversaciones, recuerdos y anécdotas que permiten recorrer distintos momentos y espacios característicos de Tupungato.

Actores y bailarines interpretarán personajes inspirados en vecinos reales, aportando cercanía y reconocimiento. El relato transita celebraciones y postales propias del departamento, como el las peñas cuyanas, el corso de carnaval, la peatonal del vino y más.

La propuesta incluye homenajes por los aniversarios del Regimiento de Infantería de Montaña 11 y de la Escuela Emilia Herrera de Toro, instituciones que forman parte de la historia local. Y evocará los oficios del campo, el trabajo cotidiano y la construcción colectiva del pueblo. También estarán presentes los inmigrantes que forjaron la comunidad, la Virgen de la Carrodilla y el recuerdo del paso del General San Martín por estas tierras.

Con emoción y sentido de pertenencia, la Vendimia de Tupungato 2026 invita a reconocerse en las historias compartidas y a celebrar una identidad construida entre vecinos, generación tras generación.

Proceso de votación

Como cada año el 100 % de los votos para la elección de la Reina y Virreina Departamental estará a cargo del público. Durante la previa de la fiesta, un escribano público realizará el sorteo de dos números de una cifra mediante sistema de bolillero.

Las personas mayores de 18 años cuya terminación de DNI coincida con alguno de los números sorteados podrán emitir su voto presentando DNI físico, DNI digital (Mi Argentina) o pasaporte. Se prevé un mínimo de 100 y un máximo de 150 votos. En caso de empate, se realizará un nuevo sorteo de un dígito y la definición se dará con 11 votos adicionales del público presente.

El jurado fiscalizador estará integrado por un escribano público designado por el Ejecutivo, un secretario de Gobierno, dos concejales departamentales, dos representantes de las candidatas distritales (elegidos por sorteo), un miembro de prensa, un representante de la Dirección de Cultura y un integrante del área de Cómputos.

Fuente: prensa Tupungato