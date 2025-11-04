Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 6, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 6, 2025

logo el cuco digital

Tupungato posterga los Espectáculos Artísticos y Ranchos Típicos del 167° Aniversario departamental por razones climáticas

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La decisión fue tomada por la comuna priorizando la participación de las Promos 2025, quienes tradicionalmente tienen a su cargo el armado de los ranchos típicos.

Este viernes 7 de noviembre, se llevará a cabo el Desfile Cívico Militar Escolar y las Vísperas de Aniversario, tal como estaba previsto.

La Municipalidad de Tupungato informa que los Espectáculos Artísticos y Ranchos Típicos programados en el marco del 167° Aniversario del departamento se postergan para los días sábado 15 y domingo 16 de noviembre, debido al pronóstico climático adverso previsto para toda esta semana.

En caso de lluvias y tormentas, los estudiantes del último año del nivel secundario no dispondrán del tiempo necesario para coordinar y montar los patios de comida, por lo que se optó por reprogramar los días de los festejos principales.

 La fecha del Desfile Cívico Militar Escolar y las Vísperas: NO SE MODIFICA, ambas actividades se realizarán este viernes 7 de noviembre, asimismo quedan sujetas a las condiciones climáticas que se presenten ese mismo día.

Agenda oficial y general

Desfile Cívico Militar Escolar  

Viernes 7 de noviembre:

Acto Protocolar: 17.30h l Av. Belgrano 348

Desfile: 18h | por Av. Belgrano

Vísperas de Aniversario

Viernes 7 de noviembre

 23h l Plaza departamental Grl. San Martín

Espectáculos Artísticos y Ranchos Típicos

Sábado 15 de noviembre 19h l Predio Urquiza 

Domingo 16 de noviembre 17.30h l Predio Urquiza

En los próximos días se anunciará la grilla de artistas que formarán parte de ambos escenarios festivos.

Fuente: prensa Tupungato

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Rápido y furioso: persecución policial por las calles de Tupungato al mejor estilo de Hollywood

Un padre y su hija de 14 años están graves por botulismo: sería por una conserva 

Ante la llegada de viento Zonda, recomendaciones para prevenir accidentes

Una riña se produjo en Tunuyán por no pagar el alquiler: hay dos heridos por arma blanca

Se acerca el juicio de Oscar Sáez, acusado de un doble asesinato que conmovió a Tunuyán

Destino San Javier y Amar Azul llegan a San Carlos para la Fiesta de la Tradición 2025

El padre y su hija con botulismo luchan por su vida y el personal de terapia intensiva trabaja para mantenerlos estables

Un hombre de 84 años que circulaba en bicicleta sufrió un accidente en el centro de La Consulta

Un menor de edad robó una bicicleta en Tupungato y la policía lo pudo atrapar: fue entregado a sus progenitores

Denunció que le robaron 10.000 kilos de ajo, y gracias a un video, la Policía encontró dos camionetas con el cargamento

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO