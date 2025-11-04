Tupungato posterga los Espectáculos Artísticos y Ranchos Típicos del 167° Aniversario departamental por razones climáticas

La decisión fue tomada por la comuna priorizando la participación de las Promos 2025, quienes tradicionalmente tienen a su cargo el armado de los ranchos típicos.

Este viernes 7 de noviembre, se llevará a cabo el Desfile Cívico Militar Escolar y las Vísperas de Aniversario, tal como estaba previsto.

La Municipalidad de Tupungato informa que los Espectáculos Artísticos y Ranchos Típicos programados en el marco del 167° Aniversario del departamento se postergan para los días sábado 15 y domingo 16 de noviembre, debido al pronóstico climático adverso previsto para toda esta semana.

En caso de lluvias y tormentas, los estudiantes del último año del nivel secundario no dispondrán del tiempo necesario para coordinar y montar los patios de comida, por lo que se optó por reprogramar los días de los festejos principales.

La fecha del Desfile Cívico Militar Escolar y las Vísperas: NO SE MODIFICA, ambas actividades se realizarán este viernes 7 de noviembre, asimismo quedan sujetas a las condiciones climáticas que se presenten ese mismo día.

Agenda oficial y general

Desfile Cívico Militar Escolar

Viernes 7 de noviembre:

Acto Protocolar: 17.30h l Av. Belgrano 348

Desfile: 18h | por Av. Belgrano

Vísperas de Aniversario

Viernes 7 de noviembre

23h l Plaza departamental Grl. San Martín

Espectáculos Artísticos y Ranchos Típicos

Sábado 15 de noviembre 19h l Predio Urquiza

Domingo 16 de noviembre 17.30h l Predio Urquiza

En los próximos días se anunciará la grilla de artistas que formarán parte de ambos escenarios festivos.

Fuente: prensa Tupungato