enero 3, 2026

enero 3, 2026

Tupungato prohíbe el acopio, transporte, venta y uso de pirotecnia en todo el departamento

La Municipalidad de Tupungato recuerda que se encuentra totalmente prohibido el acopio, transporte, venta y uso de pirotecnia en el departamento, tanto sonora como lumínica, sin excepciones.

Personal del Municipio de Tupungato con la Subcomisaría Cordón del Plata decomisaron pirotecnia

Durante el fin de semana se realizaron controles en distintos puntos del departamento, en los que se procedió al decomiso de pirotecnia en el marco de la normativa vigente.

La misma establece que, ante una primera infracción, se procede al decomiso de la mercadería y a la aplicación de una multa de 5.000 unidades tributarias, equivalente a alrededor de 200.000 pesos. En caso de reincidencia, la multa se duplica y se vuelve a decomisar la mercadería. Si la infracción se detecta nuevamente en un comercio, se avanza con la clausura del establecimiento.

Desde el Municipio se remarca que, más allá de los decomisos realizados, lo verdaderamente importante es avanzar hacia una mayor responsabilidad ciudadana. En ese sentido, se destaca que hoy existe información suficiente y accesible sobre el daño que provoca la pirotecnia en personas de todas las edades, así como también en las mascotas, por lo que no puede desconocerse el impacto negativo que su uso ocasiona.

Denuncias:

Dirección de Fiscalización y Control: 2622 578842

Emergencias: 911

Excepciones: la única excepción contemplada corresponde al uso de artificios pirotécnicos por parte de Fuerzas de Seguridad u organismos de emergencia, exclusivamente en el marco de operativos oficiales.

Fuente: prensa Tupungato.

