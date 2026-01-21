Tupungato reacondiciona y mejora los Playones Deportivos Municipales

Los trabajos realizados incluyen tareas de mantenimiento integral, reacondicionamiento de superficies, pintura y demarcación de canchas para que cada barrio y distrito cuente con instalaciones de calidad.

El Intendente Gustavo Aguilera continúa impulsando políticas públicas que promueven el deporte social,la recreación y los vínculos comunitarios, a través del reacondicionamiento y puesta en valor de distintos playones deportivos ubicados en el departamento: en La Arboleda (B° El Progreso), Villa Bastías (Loteo Moyano, Bigolotti y B° El Tupun), Cordón del Plata, Ciudad (Polideportivo).

Estas acciones forman parte de un plan sostenido de fortalecimiento de los espacios públicos, con el objetivo de fomentar hábitos saludables, la práctica deportiva y la integración social, brindando lugares adecuados para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas.

La obra comprende la ejecución total de los trabajos, incluyendo provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios. Las tareas a ejecutar serán:

Preparación de superficies



Limpieza profunda de toda la superficie de hormigón mediante hidrolavado o cepillado mecánico.



Eliminación de polvo, restos de pintura suelta, grasitud y material disgregado.



Sellado de fisuras menores con sellador acrílico o mortero reparador.



Reparación de baches o sectores deteriorados con micro concreto o mortero de reparación.



Barrido y acondicionamiento final previo a la pintura.



Pintura de superficies deportivas



Aplicación de base selladora para hormigón (si corresponde según estado del soporte), pintura acrílica deportiva para tránsito peatonal y uso intensivo y de bordes perimetrales según corresponda.



Demarcación reglamentaria según diseño provisto por la Dirección de Obras.



Señalización y detalles finales



Trazado y marcado con líneas reglamentarias con pintura de alto tránsito.



Colocación de protectores o terminaciones (si corresponde en bordes o muros cercanos).

Limpieza final de obra y retiro de escombros y residuos.

Desde el Municipio destacan la importancia de invertir en este tipo de obras, ya que los playones deportivos cumplen un rol fundamental como espacios de contención, encuentro y desarrollo para niños, niñas, jóvenes y familias tupungatinas.