Tupungato recibirá la XVI Edición del Festival Tangos por los Caminos del Vino

El evento cultural es organizado por la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE de Mendoza busca promover y difundir el tango como una expresión cultural única que sigue cautivando a públicos de todas las edades.

El viernes 26 de septiembre a las 19 horas Huentala Wines -bodega asentada en el distrito Gualtallary de Tupungato- será escenario de la 16ª edición del Festival Tangos por los Caminos del Vino, un encuentro anual que celebra la música identitaria nacional y donde esta se fusiona con la danza y el vino para ofrecer una experiencia única que destaca la identidad cultural de la región.

La velada contará con la presentación del músico Raúl Gurí Vera, uno de los exponentes más destacados de la música tango, quien ofrecerá un repertorio preparado para la ocasión. Acompañando la música, los reconocidos bailarines Pilar Castro y Pablo Fernández deleitarán al público con una danza cargada de pasión y destreza, emulando la esencia misma del tango.

Retiro de entradas

Quienes quieran disfrutar la puesta deberán retirar entradas previo al día del evento hasta agotarse el cupo limitado. Podrán solicitar máximo 2 tickets por persona en la Dirección de Cultura (9 de julio 174) de lunes a viernes de 8 a 14 horas.