Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 22, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 22, 2025

logo el cuco digital

Tupungato recibirá la XVI Edición del Festival Tangos por los Caminos del Vino

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El evento cultural es organizado por la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE de Mendoza busca promover y difundir el tango como una expresión cultural única que sigue cautivando a públicos de todas las edades.

El viernes 26 de septiembre a las 19 horas Huentala Wines -bodega asentada en el distrito Gualtallary de Tupungato- será escenario de la 16ª edición del Festival Tangos por los Caminos del Vino, un encuentro anual que celebra la música identitaria nacional y donde esta se fusiona con la danza y el vino para ofrecer una experiencia única que destaca la identidad cultural de la región.

La velada contará con la presentación del músico Raúl Gurí Vera, uno de los exponentes más destacados de la música tango, quien ofrecerá un repertorio preparado para la ocasión. Acompañando la música, los reconocidos bailarines Pilar Castro y Pablo Fernández deleitarán al público con una danza cargada de pasión y destreza, emulando la esencia misma del tango.

Retiro de entradas

Quienes quieran disfrutar la puesta deberán retirar entradas previo al día del evento hasta agotarse el cupo limitado. Podrán solicitar máximo 2 tickets por persona en la Dirección de Cultura (9 de julio 174) de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Guardaparques encontró a miembros del grupo Verbo Encarnado, dañando zonas del Manzano Histórico

Video. Otro relato salvaje en Tunuyán: chicas en patota le pegan con un casco a otra joven que no se defiende 

Tupungato: se robaron un auto de un taller mecánico

En fotos y videos: así se vivió la fuerte tormenta que azotó al Valle de Uco

Riña callejera en La Consulta: un hombre alcoholizado dañó el auto del otro

Libertad bajo fianza para el conductor que atropelló y mató a José Luis Nuñez en San Carlos

Fuerte temblor en Mendoza: 4,5 de magnitud ¿Dónde fue el epicentro?

Vive en Vista Flores y cumplió 103 años de vida: María Julia  Ensina Quiroga tuvo su merecido festejo junto a su familia

Trasladan al penal San Felipe al conductor que atropelló y mató a José Luis Núñez: la familia marchó por justicia

Tormenta con granizo provocó daños en San Carlos: 55 familias fueron asistidas tras el temporal

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO