septiembre 29, 2025

septiembre 29, 2025

Tupungato: robó unas cervezas, se escondió en una cuneta y fue detenido 

El hecho sucedió cerca de las 23 horas del miércoles. La persona implicada fue detenida por hurto simple.

Pasadas las 22.30 horas, de la noche del miércoles, personal de la Unidad Especial de Patrullaje, fue alertado por un robo en un negocio de ventas de mercadería, en calle Belgrano Norte.

Al arribar al punto, la policía se encontró con el dueño del local, quien estaba persiguiendo al delincuente que había logrado escapar con varias cervezas que había robado del negocio. Por esta situación la víctima logró describir como era la persona y como estaba vestida.

Con la información aportada el personal actuante solicitó colaboración con las cámaras de seguridad y de esta manera se logró dar con la persona buscada. Fue encontrado escondido dentro de una cuneta en calle Las Heras y Mosconi, en las inmediaciones de la terminal de ómnibus.

Por directivas del Ayudante Fiscal de turno, se dispuso del traslado del delincuente a Comisaría 20, donde fue notificado por hurto simple y quedando detenido.

 

