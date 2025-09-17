Facebook X-twitter Youtube Instagram

Tupungato: se robaron un auto de un taller mecánico

El hecho sucedió en horas de la tarde del martes.

El personal policial fue alertado por el robo de un auto Peugeot 206, el cual estaba estacionado en la vía pública en las inmediaciones de un taller mecánico, que funciona en calle Las Heras y San Lorenzo de Tupungato.

Según lo denunciado por la víctima, días atrás llegó al taller con la intención de dejar el rodado para una reparación y fue atendido por el empleado del lugar, quien le pidió que dejara el vehículo estacionado afuera sobre la calle hasta poder repararlo.

En la jornada de martes, cerca de las 18 horas, el propietario del vehículo en cuestión, se dirigió nuevamente al taller para retirar el rodado y se encontró con la desagradable sorpresa de que faltaba su auto.

Además, y según lo que detalla el Ministerio de Seguridad, en el parte el dueño del taller mecánico aseguró que desconocía el paradero del empleado del taller.

Por el hecho intervino el ayudante fiscal de turno, quien ordenó los trabajos de investigación correspondientes. Por el momento no se ha podido dar con el auto robado.

