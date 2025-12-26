Tupungato: se robó una bicicleta, un celular e intento hacer lo mismo en una iglesia y terminó detenido

Fue trasladado a la Comisaría 20 por directivas de la Oficina Fiscal.

Durante la madrugada, a las 02:15, personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato detuvo a un hombre en la intersección de las calles Malbec y Talcahuano. El detenido de 36 años fue aprehendido en el marco de un operativo de prevención.

El hecho se inició cuando una movilidad de la UEP realizaba desplazamientos rutinarios y fue desplazada a calle Malbec, frente a una iglesia evangélica, tras recibir el aviso de que un sujeto intentaba cometer un ilícito. El individuo estaba siendo monitoreado por cámaras de seguridad del encargado del lugar. Al llegar, el encargado informó que el sospechoso se había dado a la fuga por calle Belgrano Norte, luego de intentar sustraer, entre otras cosas, una garrafa, y que era perseguido por integrantes del templo.

El personal policial se dirigió rápidamente hacia la zona indicada, donde encontró a personas que lo perseguían y señalaban su ubicación. Finalmente, el sujeto fue interceptado a la altura de la Finca Catena Zapata, llevando consigo una bicicleta y un teléfono celular. Fue trasladado a la Comisaría 20 por directivas de la Oficina Fiscal.

Posteriormente, personal de la Comisaría 20 se presentó en el Barrio El Tupun por el robo de una bicicleta. Al cotejar las características del rodado con el que portaba el detenido, se confirmó que se trataba del mismo. Más tarde, durante la requisa en sede policial, se identificó el teléfono celular que llevaba el sindicado, el cual no tenía chip y, por sus características, pertenecería a una víctima del Barrio Jardín del Sauce que había radicado una denuncia durante la tarde.

Los elementos secuestrados fueron, una bicicleta rodado 26 marca Foxter, color negra con vivos plateados y verde, y un celular Motorola color azul noche con dos cámaras y funda de silicona color roja.