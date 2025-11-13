Facebook X-twitter Youtube Instagram

Tupungato: se suspende el Desfile Cívico Militar Escolar ante alerta amarilla por tormentas

La Municipalidad de Tupungato informa que, ante la nueva alerta amarilla por tormentas, emitida por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, para este viernes 14 de noviembre, se ha decidido suspender el Desfile Cívico-Militar Escolar departamental que estaba previsto para la tarde de mañana.

La medida se adopta de manera preventiva, con el objetivo de resguardar la seguridad de los participantes y público en general, considerando además la magnitud del evento y la movilización de miles de participantes.

Según el pronóstico, durante la mañana habrá cielo despejado, pero a partir de las 14 horas se espera el inicio de tormentas sobre el Oeste del Gran Mendoza y el Valle de Uco, con rápida expansión hacia Tupungato y zonas aledañas. Entre las 18 y 19 horas, las tormentas se intensificarían, prolongandose hasta la madrugada del sábado, no se descarta la caída de granizo.

El Desfile Escolar Cívico Militar es un evento que convocaría alrededor de 8000 personas; la logística y coordinación de traslado del gran número de participantes y las condiciones climáticas adversas podrían generar situaciones de riesgo, por lo que se optó por tomar esta decisión preventiva.

Debido a la cantidad de eventos previstos por el Aniversario del departamento y el fin de semana largo que está próximo, la fecha del Desfile no será reprogramada. 

La Municipalidad de Tupungato agradece la comprensión de la comunidad y reafirma su compromiso con la seguridad y el bienestar de todos los participantes de nuestras celebraciones cívicas y escolares.

Fuente: prensa Tupungato

