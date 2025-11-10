Tupungato: seis detenidos  durante el fin de semana en distintos operativos por tenencia de marihuana

Entre los detenidos algunos presentaban además medidas pendientes con la justicia.

Personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato, realizó diferentes operativos y controles en el departamento con el fin de garantizar el cuidado y la seguridad de los vecinos. Las maniobras se realizaron en zonas de mayor conflicto del departamento y también en la parte del centro comunal.

Las primeras intervenciones tuvieron lugar en la zona del barrio Arcoíris, uno de los puntos de mayor conflictividad del departamento, donde en una requisa a un hombre mayor de edad le secuestraron de entre sus prendas unos envoltorios con marihuana por lo que se lo trasladó en calidad de detenido a la Subcomisaria de San José.

En la misma zona y por un registro biométrico, se logró la identificación de un masculino de 28 años, sobre el cual pesaba un pedido de captura del Juzgado penal colegiado, desde el 30 de octubre del corriente año.

Ya en la zona céntrica del departamento, en calle Urquiza y San Nicolás, del barrio Presidencia, detuvieron a dos masculinos de 20 años, quienes entre sus pertenencias tenían envoltorios de marihuana. Además uno de ellos presentaba medidas pendiente desde marzo de este año.

Por último, en calle Belgrano y Correa, se detuvo a otros dos masculinos que al ser sometidos al registro biométrico, saltó que uno era buscado desde abril del 2020 y el otro desde agosto del corriente año. Ambos fueron trasladados a la Comisaria 20.