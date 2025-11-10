Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 14, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 14, 2025

logo el cuco digital

Tupungato: seis detenidos  durante el fin de semana en distintos operativos por tenencia de marihuana

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Entre los detenidos  algunos presentaban además medidas pendientes con la justicia.

Personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato, realizó diferentes operativos y controles en el departamento con el fin de garantizar el cuidado y la seguridad de los vecinos. Las maniobras se realizaron en zonas de mayor conflicto del departamento y también en la parte del centro comunal.

Las primeras intervenciones tuvieron lugar en la zona del barrio Arcoíris, uno de los puntos de mayor conflictividad del departamento, donde en una requisa  a un hombre mayor de edad le secuestraron de entre sus prendas  unos envoltorios  con marihuana por lo que se lo trasladó en calidad de detenido a la Subcomisaria de San José.

En la misma zona y por un registro biométrico, se logró la identificación de un masculino de 28 años, sobre el cual pesaba un pedido de captura del Juzgado penal colegiado, desde el 30 de octubre del corriente año.

Ya en la zona céntrica del departamento, en calle Urquiza y San Nicolás, del barrio Presidencia, detuvieron a dos masculinos de 20 años, quienes entre sus pertenencias  tenían envoltorios de marihuana. Además uno de ellos presentaba medidas pendiente desde marzo de este año.

Por último,   en calle Belgrano y Correa,  se detuvo a otros dos masculinos que al ser sometidos al registro biométrico,  saltó que uno era buscado desde abril del 2020 y el otro desde agosto del corriente año. Ambos fueron trasladados a la Comisaria 20.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un hombre de 80 años perdió la vida en el Manzano histórico

La Oficina Fiscal solicita colaboración para dar con el paradero de la menor Anahí Yazmín Ortubia Astudillo

Encuentran en Tupungato a 32 trabajadores viviendo en malas condiciones y con pagas muy bajas

Desbaratan punto de venta de estupefacientes en Tunuyán: detienen a “Pocoyó”

Una joven madre de Tunuyán que tuvo complicaciones en el parto se recupera favorablemente y piden dadores de sangre para reponer

Aumentó el boleto de colectivo para media y larga distancia ¿Cómo afecta al Valle de Uco?

Avances en la causa que se investiga la muerte de José Luis Núñez: la defensa del imputado apunta a una “autopuesta” en peligro

Por los techos: así escapaba un hombre con una garrafa robada en Tupungato

Hoy, 8 de noviembre, el departamento de Tupungato celebra 167 años de historia

¡La Chaya de pavo más grande del país! San Carlos invita a disfrutar los sabores tradicionales

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO