Tupungato: servicios del Área de Género, Diversidad y Masculinidad Municipal

La división dependiente de la Dirección General de Desarrollo Humano recuerda la atención que brinda a vecinas y vecinos del departamento



El equipo multidisciplinario del Área trabaja en el acompañamiento integral a mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+ que estén atravesando situaciones de violencia por motivos de género y además realiza abordaje al varón.



La coordinación del Área segmenta la atención en dos: por un lado Género y Diversidad y por otro Masculinidad.

En el primer caso se ocupan del abordaje interdisciplinario brindando asesoramiento jurídico gratuito, espacio terapéutico grupal y programa de capacitaciones presenciales y sensibilización con el fin de promover la educación y la conciencia sobre la diversidad sexual , atendiendo derechos de diversos colectivos vulnerados que remuevan barreras discriminatorias existentes.

Por su parte, desde Masculinidad realizan acompañamiento periódico mediante espacios de abordaje psicológico a través de admisiones, reforzando que se puede asistir de manera voluntaria al espacio los martes en horario 8 a 12h y miércoles de 12 a 14h (admisiones) y luego los encuentros de Taller se realizan los sábados de 8 a 13.



Importante

Si usted está atravesando una situación de violencia de género puede comunicarse a la línea 144 y pedir asesoramiento (Línea nacional gratuita que atiende las 24 hs., los 365 días del año) Si su situación es de riesgo inminente (que corra riesgo su vida o la de sus hijos e hijas) llame al 911 o acérquese a la Fiscalía más cercana.



Consultas

Para atención Género Diversidad y Masculinidad tiene sede en calle 25 de Mayo y Mosconi, lunes a viernes, 7 a 14h, la línea de WhatsApp es 2622 521059.