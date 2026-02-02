Facebook X-twitter Youtube Instagram

febrero 5, 2026

Tupungato sigue avanzando para realizar una importante obra de agua potable que beneficiará a miles de vecinos

La misma se financia con los recursos del Fondo de Resarcimiento.

Tupungato avanza en infraestructura hídrica con fondos provinciales: se abrieron 9 sobres de la licitación para la Ampliación del Sistema de Provisión y Distribución de Agua Potable en Tupungato Cuenca San José- Villa Bastías- Acueducto Oeste

El viernes pasado al mediodía en el Hotel Turismo de Tupungato, se realizó el Acto de Apertura de sobres de la licitación de la obra donde se presentaron 9 oferentes. La jornada legal estuvo encabezada por el Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, el Intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, y la Subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Provincia, Marité Badui.

De esta forma se incia el proceso de evaluación técnica y económica, previa a la adjudicación de la obra. La obra ofrece resolver un problema histórico y garantiza el suministro por los próximos 25 años.

El intendente Aguilera agradeció al gobernador y destacó que, con esta obra, el municipio se ocupa de un desafío estructural que durante mucho tiempo no fue previsto ni planificado como correspondía.

