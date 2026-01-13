Tupungato: sustrajo una bicicleta y fue aprehendido durante un patrullaje policial

El hecho ocurrió en calle Almirante Brown y Moreno, Tupungato.

Según informó el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza, este martes a las 01:50 horas durante un patrullaje preventivo, personal policial observó a dos individuos que intentaron huir al notar la presencia del móvil en la intersección de las calles Almirante Brown y Moreno, en Tupungato. Uno de ellos fue aprehendido mientras circulaba en una bicicleta rodado 26, marca GTI.

Minutos más tarde, un vecino de la zona, denunció que le habían sustraído una bicicleta con las mismas características desde la vereda de su domicilio.

Por disposición del Ayudante Fiscal, se realizaron las actuaciones correspondientes. Intervino Policía Científica y el detenido fue trasladado a disposición de la Oficina Fiscal.