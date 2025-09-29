Tupungato: tres procedimientos policiales por consumo de alcohol y faltas contravencionales

Los hechos ocurrieron en diferentes calles del departamento.

Según informó la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato se llevó a cabo controles preventivos en distintas calles del departamento, con el objetivo de evitar conductas vinculadas al consumo de bebidas alcohólicas.

La primera intervención se realizó en calle Liniers, donde los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Volkswagen Saveiro color gris. El conductor circulaba realizando maniobras en zigzag, lo que motivó la solicitud de apoyo al personal de Tránsito Municipal. Tras efectuar el control de alcoholemia por aire aspirado, se detectó una concentración de 2.58 g/L de alcohol en sangre. Por esta razón, se inició un proceso contravencional por infracción al artículo 67 bis de la ley 9099.

Las otras dos intervenciones ocurrieron en calle Belgrano y Centenario, y en calle Mendoza del distrito Cordón del Plata. En ambos casos, la UEP secuestró botellas de cerveza y los individuos involucrados reaccionaron con insultos hacia los efectivos policiales.

Como consecuencia, fueron trasladados a la sede policial, donde se les inició un proceso contravencional por infracción a los artículos 46 y 94 de la ley 9099.