Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 1, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 1, 2025

logo el cuco digital

Tupungato: tres procedimientos policiales por consumo de alcohol y faltas contravencionales

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Los hechos ocurrieron en diferentes calles del departamento.

Según informó la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato se llevó a cabo controles preventivos en distintas calles del departamento, con el objetivo de evitar conductas vinculadas al consumo de bebidas alcohólicas.

La primera intervención se realizó en calle Liniers, donde los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Volkswagen Saveiro color gris. El conductor circulaba realizando maniobras en zigzag, lo que motivó la solicitud de apoyo al personal de Tránsito Municipal. Tras efectuar el control de alcoholemia por aire aspirado, se detectó una concentración de 2.58 g/L de alcohol en sangre. Por esta razón, se inició un proceso contravencional por infracción al artículo 67 bis de la ley 9099.

Las otras dos intervenciones ocurrieron en calle Belgrano y Centenario, y en calle Mendoza del distrito Cordón del Plata. En ambos casos, la UEP secuestró botellas de cerveza y los individuos involucrados reaccionaron con insultos hacia los efectivos policiales.

Como consecuencia, fueron trasladados a la sede policial, donde se les inició un proceso contravencional por infracción a los artículos 46 y 94 de la ley 9099.

Fotografía: gentileza UEP DE TUPUNGATO

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un hombre de Valle de Uco está siendo investigado por estafas millonarias y asociación ilícita

Allanamientos con más de 60 efectivos en zonas “calientes” de Tunuyán: se busca a delincuentes y armas

Tupungato: robó unas cervezas, se escondió en una cuneta y fue detenido 

Tupungato: dormía la siesta y los delincuentes ingresaron a robar

Caso José Luis Núñez: declaró el médico forense y aseguró que la muerte  era irreversible producto de los golpes que tenía en el cuerpo

Mientras daba clases el viento le tiró un árbol sobre la camioneta: la angustia de un docente de Cordón del Plata

Se ausentó de su casa por cuatro días y al volver le habían robado dos televisores

El Hospital Scaravelli le dio la bienvenida a un nuevo cardiólogo que se suma a los servicios que brinda el nosocomio

Robo millonario a un supermercado en La Consulta: ocurrió en la madrugada de este miércoles

Viernes 26 de septiembre: se suspenden las clases presenciales en Valle de Uco

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO