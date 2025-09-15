Tupungato: un ciclista fue atropellado en calle El Álamo y fue hospitalizado

El hecho sucedió pasadas las 00.50 de este lunes.

Un ciclista de 32 años, fue atropellado por un conductor en calle El Álamo, en el distrito de Cordón del Plata, Tupungato, y como consecuencia del hecho fue trasladado de manera urgente al hospital Scaravelli de Tunuyán, producto de las lesiones que presentaba.

Personal policial, que se hizo presente en el lugar entrevistó al conductor del auto, quien manifestó que circulaba por calle El Álamo y en un momento dado embistió al ciclista, el cual no tenía ninguna medida de seguridad ni sistema lumínico en el rodado.

Por el hecho, se hizo presente personal del Servicio Coordinado de Emergencias, quien trasladó al nosocomio de Tunuyán al ciclista que presentaba lesiones de consideración. En el hospital fue atendido por el personal que le hizo estudios de complejidad y quedó internado con pronóstico reservado, según informó el Ministerio de Seguridad.