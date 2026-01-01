Tupungato: un ciclista resultó herido tras ser embestido por una camioneta

Fue trasladado al hospital Scaravelli.

Este jueves a las 05.46 horas según informó el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza, se registró un siniestro vial en jurisdicción de la Subcomisaría Cordón del Plata, en el departamento de Tupungato.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial 89, frente a la bodega Sophenia, en Cordón del Plata. La víctima de 32 años, quien circulaba en bicicleta al momento del accidente. El conductor involucrado fue un hombre de 53 años, quien manejaba una camioneta marca Ford F.100.

Según la reseña policial, automovilistas alertaron a través del 911 sobre la existencia de un siniestro vial. Al arribar al lugar, el personal policial constató que el conductor de la camioneta, por razones que se tratan de establecer, embistió al ciclista, quien resultó lesionado.

La victima fue asistida por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que le diagnosticó “politraumatismo por accidente vial, fuera de peligro”. Posteriormente, fue trasladado al hospital Scaravelli.

El dosaje de alcohol por aspirado realizado al conductor del rodado mayor arrojó 0.00 g/l. El ayudante fiscal en turno dispuso las actuaciones de rigor y las pericias correspondientes por parte de Policía Científica en el lugar del hecho.