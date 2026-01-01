Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 1, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 1, 2026

logo el cuco digital

Tupungato: un ciclista resultó herido tras ser embestido por una camioneta

Foto ilustrativa
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Fue trasladado al hospital Scaravelli.

Este jueves a las 05.46 horas según informó el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza, se registró un siniestro vial en jurisdicción de la Subcomisaría Cordón del Plata, en el departamento de Tupungato.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial 89, frente a la bodega Sophenia, en Cordón del Plata. La víctima de 32 años, quien circulaba en bicicleta al momento del accidente. El conductor involucrado fue un hombre de 53 años, quien manejaba una camioneta marca Ford F.100.

Según la reseña policial,  automovilistas alertaron a través del 911 sobre la existencia de un siniestro vial. Al arribar al lugar, el personal policial constató que el conductor de la camioneta, por razones que se tratan de establecer, embistió al ciclista, quien resultó lesionado.

La victima fue asistida por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que le diagnosticó “politraumatismo por accidente vial, fuera de peligro”. Posteriormente, fue trasladado al hospital Scaravelli.

El dosaje de alcohol por aspirado realizado al conductor del rodado mayor arrojó 0.00 g/l. El ayudante fiscal en turno dispuso las actuaciones de rigor y las pericias correspondientes por parte de Policía Científica en el lugar del hecho.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un niño de San Carlos falleció en un accidente: viajaba con su mamá por la ruta 7

Grave accidente en Tupungato: un obrero sufrió la amputación de un brazo

Araña lobo o “cascotera”: pueden impresionarnos pero son muy beneficiosas, y en general, poco agresivas

Volcó una camioneta con 6 ocupantes a bordo en San Carlos: uno de los heridos fue trasladado al Scaravelli

Tunuyán: un enfrentamiento entre bandas por conflictos de vieja data dejó a un hombre herido con arma blanca

Se incendió una avícola en Eugenio Bustos: se quemaron varios electrodomésticos

Padre e hija que enfermaron de Botulismo aún permanecen internados: cuál es su estado

Piden cadena de oración por María José Galdame tras trágico accidente en Potrerillos

El Banco Nación depositó dinero por error en diferentes cuentas: piden no usarlo porque en breve llegará el descuento

Cayó una banda que se dedicaba al narcomenudeo en Valle de Uco: hay 5 detenidos

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO