Tupungato: un sujeto quedó detenido al ser encontrado con una moto con el cuadro limado

El pasado viernes en la intersección de calle Iriarte y Callejón Blanco del departamento de Tupungato, personal de la UEP detuvo a un sujeto con una moto 110 que tenía el cuadro limado.

Cerca de las once de la noche, personal de la Unidad de Patrullaje del departamento realizó un desplazamiento sobre calle Iriarte y callejón Blanco, interceptando a un sujeto mayor de edad el cual conducía una motocicleta. Al ser entrevistado por el personal policial este no poseía documentación que aporte a su identidad ni tampoco del rodado que conducía . Se observó, además, que no tenia patente, ni luces. Seguido de esto se detectó que el número de chasis se encuentra adulterado, por lo que se pidió instrucciones al Ayudante Fiscal.

El procedimiento continuó con el traslado del conductor a la Comisaría 20 del departamento, en calidad de aprehendido, con el secuestro de la moto y se trabaja por Averiguación de Encubrimiento.