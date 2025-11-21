Facebook X-twitter Youtube Instagram

Tupungato vuelve a decir presente en el Paseo de la Fuente en el Parque

El departamento reafirma su compromiso con el impulso a la producción de sus artesanos y la promoción de sus emprendimientos en espacios de alta visibilidad en la provincia para alentar el trabajo genuino y fortalecer la economía social.

Tupungato participará por segunda vez en el evento “Paseo de la Fuente – Especial Primavera”, una propuesta del Gobierno de Mendoza que reúne a unidades productivas para exhibir y comercializar sus productos en un entorno natural y convocante. La actividad se realizará en el Parque General San Martín, frente a la emblemática Fuente de los Continentes, y ofrecerá al público la oportunidad de conocer y adquirir artículos elaborados por emprendedoras y emprendedores tupungatinos.

Tupungato en la Ciudad

Del viernes 21 al lunes 23 de noviembre

11 a 20 h

Parque General San Martín – Frente a la Fuente de los Continentes

Fuente: prensa Tupungato

