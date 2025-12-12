Tupungato vuelve a marcar el camino: el Tribunal de Cuentas aprobó el Balance Financiero 2024 y ratificó la transparencia de la gestión municipal

El Municipio del Valle de Uco es uno de los cuatro departamentos de Mendoza que consiguió la aprobación del Balance Financiero 2024 por parte del Tribunal de Cuentas. También obtuvieron esta aprobación Ciudad, San Martín y Junín. Integrar ese grupo reducido ratifica la prolijidad y responsabilidad con la que se administra Tupungato.

La comuna obtuvo el 29 de octubre el Fallo Nº 18.329, emitido por el organismo que preside Néstor Parés La Rendición de Cuentas realizada por la gestión del Intendente Gustavo Aguilera responde al Decreto Ley Nº 513/69 –Orgánica del Tribunal de Cuentas– cuyo artículo 11 establece los plazos y procedimientos para presentar balances municipales. Tupungato cumplió cada instancia con precisión técnica: respondió observaciones, aportó documentación respaldatoria y corrigió formalidades cuando correspondía.

Durante el proceso de análisis, la Auditoría y la Secretaría Relatora consideraron válidas todas las correcciones y respaldos presentados. Tras verificar que la información era consistente, legítima y suficiente conforme a la Ley 9292 y a las normas contables vigentes, el Tribunal resolvió aprobar la rendición y liberar de cargo a los funcionarios responsables, ratificando que la gestión local se ajusta a derecho y administra correctamente sus recursos.

De acuerdo con la normativa financiera, los municipios deben presentar informes mensuales al Tribunal de Cuentas, organismo encargado de controlar la inversión de los fondos públicos provinciales y municipales, aprobar o desaprobar la percepción y rendición de los recursos, y aplicar sanciones cuando corresponda. El ejercicio anual cierra el 30 de diciembre y, a partir de esa fecha, las comunas disponen hasta el 30 de abril del año siguiente para presentar sus balances finales.

La resolución aprobatoria ya fue comunicada al Fiscal de Estado, al Concejo Deliberante y a las autoridades municipales, y será publicada en el Boletín Oficial para su correspondiente transparencia institucional.

Con esta aprobación, el Tribunal de Cuentas cumple la función que le asignan la Constitución de Mendoza y la Ley 9292, y Tupungato demuestra que administra de forma seria, transparente y responsable.

El fallo no sólo valida la documentación presentada, sino que reafirma la importancia del control externo y coloca nuevamente al municipio entre las gestiones más confiables y ordenadas de la provincia.

Fuente: prensa Tupungato