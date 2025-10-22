Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 24, 2025

logo el cuco digital
Tupungato: ya está disponible el vencimiento del 2° bimestre 2025 para Tasas de Propiedad Raíz y Derechos de Comercio

Los contribuyentes tienen tiempo hasta el viernes 14 de noviembre para abonar el segundo bimestre de las Tasas correspondientes al 2025.

El pago de las tasas es un acto de retribución económica al estado local por las tareas, servicios y mejoras que comprenden la recolección de residuos, limpieza, barrido, conservación de pavimento, arbolado, higienización de plazas y espacios verdes, inspecciones, entre otras.

Boletos digitales

 Los boletos de las tasas se encuentran digitalizados, por ese motivo las constancias ya no se distribuyen físicamente en domicilios particulares ni comerciales. Esta medida se encuentra en el marco del programa ambiental de despapelización de la administración pública que promueve la disminución y progresiva erradicación del uso de papel.

Las personas pueden visualizar sus boletos accediendo a la página web oficial del departamento, y allí podrán gestionar el pago de los mismos de forma virtual o bien se pueden acercar personalmente a la oficina de Rentas dentro del Edificio Municipal (Av. Belgrano 348) o en la Delegación Municipal del Cordón del Plata y pagar los ítems allí mismo en efectivo, con tarjeta de débito, crédito o mercado pago. La división atiende al público de lunes a viernes de 7 a 13h.

Para abonar las tasas en modalidad online ingresar a www.tupungato.gov.ar, en “Oficina Virtual” seleccionar “Rentas Online” y luego elegir la opción de pago: “Inmueble” y/o “Comercio”.

 Acceder al trámite con los datos personales (CUIT, Razón Social, Objeto Id. general o Padrón). Cuando el contribuyente descargue el boleto podrá ver diferenciados los montos totales de capital, recargo, apremio, descuento y el general, según aplique su caso.

Fuente: prensa Tupungato

