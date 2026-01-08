Turismo de verano: recomendaciones claves para quienes planifican viajes dentro y fuera de la provincia

La Dirección de Defensa del Consumidor recuerda que los derechos de las personas consumidoras continúan vigentes todo el año, incluso en período de vacaciones. Las actividades turísticas, en muchos casos, conllevan situaciones de mayor vulnerabilidad, ya que quienes viajan suelen contar con poco tiempo para resolver inconvenientes, se encuentran fuera de su entorno habitual y enfrentan asimetrías de información.

Con el objetivo de prevenir conflictos y garantizar un consumo turístico seguro, se difundieron una serie de recomendaciones clave dirigidas a quienes planifican viajes dentro y fuera de la provincia.

Recomendaciones previas a la contratación

Una adecuada planificación es fundamental para evitar estafas y gastos imprevistos. En este sentido, se recomienda:

Verificar la habilitación de los prestadores: contratar únicamente con proveedores registrados. Las agencias de viajes deben estar debidamente habilitadas; los servicios de transporte de larga distancia deben figurar en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT); y, en el caso de Mendoza, los alojamientos turísticos deben encontrarse inscriptos en el Ente Mendoza Turismo (Emetur), lo que garantiza el cumplimiento de normas de seguridad y calidad.

Exigir contratos y documentación respaldatoria: es indispensable contar con un contrato por escrito que detalle los servicios contratados, precios, condiciones e itinerarios. Asimismo, se recomienda conservar facturas, vouchers, comprobantes de pago y capturas de pantalla de conversaciones o publicidades.

Recordar que la publicidad es vinculante: todo lo ofrecido en anuncios, folletos o publicaciones digitales forma parte del contrato y puede ser reclamado si no se cumple.

Utilizar medios de pago seguros: se aconseja pagar mediante tarjetas de crédito o medios electrónicos rastreables, que permitan realizar reclamos o desconocer cargos ante eventuales fraudes, evitando transferencias a personas o cuentas sin respaldo legal.

Cómo actuar ante inconvenientes durante el viaje

En caso de que el servicio no se ajuste a lo contratado, las personas consumidoras cuentan con distintas herramientas:

Realizar el reclamo de manera inmediata ante el prestador, solicitando una solución en el momento y dejando constancia por escrito, ya sea en el Libro de Quejas o por correo electrónico.

Reunir pruebas: documentar la situación mediante fotografías, videos y datos de testigos o del personal interviniente.

Se debe diferenciar el tipo de conflicto:

Ante un incumplimiento contractual (servicios deficientes, falta de prestaciones acordadas), se debe recurrir a Defensa del Consumidor. En el ámbito nacional, el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo (SNAC) permite resolver controversias de manera ágil, incluso en plazos menores a 24 horas.

Si se trata de una estafa o fraude (por ejemplo, alojamientos inexistentes), corresponde realizar una denuncia penal ante la comisaría o fiscalía correspondiente.

Canales de asistencia al turista

Las personas consumidoras pueden acudir a la Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza y al Programa de Protección al Consumidor Turista, que ponen a disposición canales de atención y la Ventanilla Única Federal de Reclamos, facilitando la gestión de consultas y denuncias.

Un verano con derechos

El objetivo de estas acciones es empoderar a quienes viajan a través de la información y la prevención, promoviendo un turismo responsable y seguro. Conocer los derechos como personas consumidoras permite disfrutar del descanso con mayor tranquilidad y contar con herramientas claras para hacerlos valer ante cualquier inconveniente.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza