Turismo en Mendoza: quedó habilitado el tránsito en todo el circuito de Valle Grande y el Nihuil

Algunos derrumbes producto de las tormentas habían inabilitado la normal circulación.

La ruta del Cañón del Atuel (RP 173), en el tramo de suelo natural que va desde Valle Grande hasta El Nihuil, volverá a estar transitable para todo tipo de vehículos a partir de este miércoles 14 de enero, luego de que la Dirección Provincial de Vialidad, finalizara con la primera etapa de trabajos, enfocada en reparar los tramos más urgentes para recuperar la transitabilidad.

La DPV recomienda recorrer el popular paseo turístico con mucha precaución, ya que hay sectores que fueron afectados por las últimas lluvias y crecidas que aún están pendientes de intervención.

De hecho, Vialidad Mendoza continuará trabajando con sus equipos a lo largo del camino durante al menos dos semanas más, para mejorar sectores que ya quedaron transitables y reponer todo el material fino que fue arrastrado por el agua.

El jefe de Zona Sur de la DPV, ingeniero Carlos Sánchez señaló que “hasta ahora hemos intervenido en los serruchos del ingreso al Valle Grande; en los caracoles, donde hubo derrumbes que luego de quitarlos debimos ensanchar y rellenar en toda la bajada hasta la Central Hidroeléctrica 1 y en la zona del badén, donde antes estaba el puente de caños que se llevó la crecient. Allí tuvimos que hacer mucho aporte de material”.

Sánchez agregó que “en el tramo de la Central 1 a la Central 3, aún hay algunos socavones que reparar, algo de derrumbes que tuvimos que despejar. Una situación similar presenta la zona del arroyo de La Frazada, donde tuvimos mucho barro y arcilla”.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza