Turismo en Valle de Uco durante el finde largo: muy buen nivel de ocupación en algunas zonas

En cuanto al departamento de Tunuyán, todavía no se encuentran disponibles los datos oficiales. Desde El Cuco Digital se realizaron consultas para conocer los valores de visitantes.

Durante el fin de semana largo pasado, que se realizó el sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre con motivo del Día de la Inmaculada Concepción una trascendental festividad religiosa que otorga un fin de semana extendido en el país y da inicio a la temporada navideña, muchos mendocinos y ciudadanos de otras provincias y países optaron por visitar los departamentos del Valle de Uco. Esta región, enmarcada por montañas, naturaleza y bodegas, ofreció numerosas actividades organizadas por la Municipalidad para que no solo la comunidad local pudiera disfrutar.

Como resultado, el turismo en el departamento de Tupungato alcanzó un 95% de ocupación, siendo los principales visitantes provenientes de Buenos Aires, en su gran mayoría. El resto de los turistas llegaron desde Santiago del Estero, Corrientes, Francia, Alemania y Brasil. La directora de Turismo, Carolina Aguilar, confirmó que la afluencia coincidió con actividades como la vuelta ciclística de Tupungato y otros eventos, bodas, peatonales, entre otras propuestas.

Mirá aquí las propuestas turísticas del departamento de Tupungato: https://share.google/xuBXE4kRqaR0F8xPu

En tanto, en el departamento de San Carlos, se registró un 75% de visitantes, alcanzando el mayor pico de visitas durante el domingo. Los turistas que ingresaron al departamento provenían de la provincia de Mendoza, San Juan, Neuquén y algunos visitantes de Córdoba. Según informó el director de Turismo del departamento, Ignacio Stabio, la mayoría de los visitantes eran del Gran Mendoza y de San Rafael.

Mirá aquí las propuestas turísticas del departamento de San Carlos:https://share.google/gs8pDzbhkTd5Suyt5

En cuánto, al departamento de Tunuyán todavía no hay datos confirmados desde la dirección de turismo.

Mirá los atractivos turísticos de Tunuyán: https://share.google/KsPndLWLgquXJwU76

