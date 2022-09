Ucrania contraatacó en el sur y Rusia detuvo planes de referendo de anexión en Jerson

Según se informó, las tropas ucranianas destruyeron un depósito de municiones y un puente flotante. Esto coincidió con un anuncio hecho el lunes por la administración ocupante rusa acerca de la suspensión de los preparativos del referendo de anexión.

Las tropas ucranianas destruyeron un depósito de municiones y un puente flotante y recuperaron varias localidades en su contraofensiva contra las fuerzas rusas en el sur del país, situación ante la que Rusia debió detener los preparativos para celebrar un referendo de anexión en Jerson, por ahora bajo su control.

“Un depósito de municiones enemigo fue destruido cerca de Tomina Balka”, una localidad al oeste de la ciudad de Jerson (sur), aseguró en Facebook este lunes a la madrugada el mando Sur del Ejército ucraniano.

La información coincidió con un anuncio hecho el lunes por la administración ocupante rusa que controla la región de Jerson, en el sur de Ucrania, acerca de la suspensión de los preparativos del referendo de anexión de ese territorio.

“Estábamos preparados para la votación y queríamos organizar muy pronto el referendo, pero ante los acontecimientos en curso creo que de momento vamos a hacer una pausa”, declaró en la televisión pública rusa Kirill Stremousov, jefe de la administración ocupante rusa en Jerson.

De acuerdo con el reporte hecho por las Fuerzas Armadas ucranianas, también resultaron destruidos un puente flotante cerca del pueblo de Lvove y un centro de control del Ejército ruso al sureste de Jerson.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció por su lado la recuperación de “dos localidades en el sur” y de una tercera en el este, sin precisar sus nombres.

El jefe adjunto de la administración presidencial, Kirilo Timochenko, comentó que la bandera ucraniana fue izada en el pueblo de Visokopillia, en el norte de la región de Jerson, controlada en su casi totalidad por los rusos, reseñó la agencia de noticias AFP.

La localidad había sido conquistada por las tropas rusas a mitad de marzo, y se encontraba cerca de la línea de frente desde fines de junio, según medios locales.

“La contraofensiva ucraniana está haciendo avances verificables en el sur y el este”, estimó el centro de análisis Instituto para el Estudio de la Guerra (Institute for the study of war, ISW) con sede en Estados Unidos.

“Las fuerzas ucranianas están avanzando a lo largo de varios ejes en el oeste de la región de Jerson, y se aseguraron un territorio del otro lado del río Siversky Donets, en la región de Donetsk”, añadió el ISW.

Según el mando sur del Ejército ucraniano, el objetivo es perturbar los sistemas de gestión de tropas y de logística del invasor ruso, con ayuda de ataques aéreos y de la artillería.

Las fuerzas rusas invadieron Ucrania el 24 de febrero desde el este, el norte y el sur. Ante la imposibilidad de tomar Kiev, se retiraron del norte de Ucrania para concentrarse en el este y el sur.

La administración ocupante rusa que controla la región de Jerson tomó nota de la contraofensiva ucraniana, a punto tal que debió admitir que por ahora se dejarán de lado los preparativos del referendo de anexión de ese territorio, escenario de una importante contraofensiva ucraniana.

Según Stremousov, jefe de la administración ocupante rusa en Jerson, la decisión “se explica por razones prácticas, se trata de no ir demasiado rápido, de llevar a cabo las principales tareas: alimentar a la población, garantizar la seguridad de la ocupación”, añadió.

Desde hace semanas, la administración ocupante rusa de las regiones ucranianas de Jerson y Zaporiyia decía estar preparando referendos para unir estas regiones a Rusia a fines de este año.

