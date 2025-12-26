Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 30, 2025

UEP y Municipalidad de Tupungato incautan material pirotécnico en una feria

El hecho ocurrió en calle Talcahuano.

El pasado 24 de diciembre, a las 11:00 horas, la Unidad Especial de Prevención (UEP) de Tupungato, en conjunto con personal de la Dirección de Fiscalización y Control de la Municipalidad, llevó a cabo un operativo de decomiso de pirotecnia en la feria de la Colectividad Boliviana, ubicada en calle Talcahuano.

La intervención se realizó en el marco de la infracción al Artículo 1 de la Ordenanza Municipal 17/2025, que prohíbe la venta, acopio y uso de pirotecnia en el departamento. El operativo se originó tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presunta comercialización de estos productos en el lugar.

Durante el procedimiento se realizaron dos secuestros. En el primero, se incautaron 12 volcanes explosivos marca Diamante Mortal de 550 gramos cada uno, una caja torta lumínica de 49 luces Nebula, un mortero de pie Cok bomba de 2 pulgadas y cuatro globos aerostáticos luminosos.

En el segundo secuestro, se confiscaron 25 estrellitas plateadas marca Ruiditos, dos cajas con 121 unidades de Chaski Boom en colores, tres lanzadores de 30 tiros marca Celebration y dos globos aerostáticos luminosos marca Premium.

Las autoridades labraron las actas correspondientes en ambas intervenciones.

