Últimos días para inscribirse en las convocatorias de Cabalgata y Desfile programados por el “167° Aniversario de Tupungato”

Hasta mañana viernes 31 de octubre.

La Municipalidad de Tupungato informó que quedan poco días para inscribirse a las convocatorias de Cabalgata y Desfile programados por el “167° Aniversario de Tupungato”. Las personas interesadas tendrán tiempo hasta el viernes 31 de octubre, las inscripciones son de manera presencial en Dirección de Cultura (calle 9 de julio 175) de 8 a 14 horas y en el Polideportivo (calle Mosconi 791) de 8 a 21 horas.

Fechas importantes

1. Cabalgata al Cristo Rey del Valle

2/11

8h

Plaza departamental Grl. San Martín

2. Desfile Escolar Cívico Militar

7/11

18h

Av. Belgrano