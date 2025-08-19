Últimos días para participar del Concurso “200 Años de las Máximas del Grl. San Martín para Merceditas”

Las Direcciones de Cultura y Educación de la Municipalidad de Tupungato, junto a la Asociación Sanmartiniana del Valle de Uco, invitan a chicos y chicas del departamento a participar de este certamen.
El jueves 20 de agosto culmina el plazo para que las niñas y los niños elijan una, varias o todas las Máximas para representarlas con creatividad y técnica libre, respetando únicamente el formato de hoja A4.
Categorías
Categoría 1: 6 a 9 años
Categoría 2: 10 a 12 años
Requisitos
Título de la obra
Técnica y formato libre (acuarelas, lápices de colores, acrílicos, materiales reciclados, etc.) en hoja tamaño A4
Una sola obra por autor
Breve descripción de la obra
Datos del participante y de un adulto responsable (nombre, DNI, domicilio y teléfono)
Recepción de obras
Oficina de la Dirección de Cultura, ubicada en el Salón de Actividades Culturales Artísticas (calle 9 de Julio 175) de lunes a viernes de 8 a 14 horas.
Hasta el 20 de agosto, en el mismo horario de oficina
Premios y jurado
Un jurado evaluará y elegirá primer, segundo y tercer puesto de cada categoría, además de menciones especiales.
Los resultados se anunciarán en las redes oficiales de la Municipalidad y los finalistas serán notificados telefónicamente.
Este concurso es más que una competencia artística: es una invitación a que familias, docentes y alumnos mantengan viva la figura del Grl. San Martín, plasmando en papel ideales que, 200 años después, siguen marcando el camino hacia una sociedad justa y libre.
Fuente: Prensa Tupungato