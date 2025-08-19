Facebook X-twitter Youtube Instagram

logo el cuco digital
logo el cuco digital

Últimos días para participar del Concurso “200 Años de las Máximas del Grl. San Martín para Merceditas”

Las Direcciones de Cultura y Educación de la Municipalidad de Tupungato, junto a la Asociación Sanmartiniana del Valle de Uco, invitan a chicos y chicas del departamento a participar de este certamen.

El jueves 20 de agosto culmina el plazo para que las niñas y los niños elijan una, varias o todas las Máximas para representarlas con creatividad y técnica libre, respetando únicamente el formato de hoja A4.

Categorías

Categoría 1: 6 a 9 años

Categoría 2: 10 a 12 años

Requisitos

Título de la obra

Técnica y formato libre (acuarelas, lápices de colores, acrílicos, materiales reciclados, etc.) en hoja tamaño A4

Una sola obra por autor

Breve descripción de la obra

Datos del participante y de un adulto responsable (nombre, DNI, domicilio y teléfono)

Recepción de obras

Oficina de la Dirección de Cultura, ubicada en el Salón de Actividades Culturales Artísticas (calle 9 de Julio 175) de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

 Hasta el 20 de agosto, en el mismo horario de oficina 

Premios y jurado

Un jurado evaluará y elegirá primer, segundo y tercer puesto de cada categoría, además de menciones especiales. 

Los resultados se anunciarán en las redes oficiales de la Municipalidad y los finalistas serán notificados telefónicamente.

Este concurso es más que una competencia artística: es una invitación a que familias, docentes y alumnos mantengan viva la figura del Grl. San Martín, plasmando en papel ideales que, 200 años después, siguen marcando el camino hacia una sociedad justa y libre.

Fuente: Prensa Tupungato 

