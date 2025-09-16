Facebook X-twitter Youtube Instagram

Últimos días para participar del concurso La Receta de Mi Abuela 2025: “Sabores de la tierra y el tiempo”

Es la quinta edición del certamen gastronómico que invita a recuperar aquellas ideas de platos de antaño y sabores inolvidables.
Las personas deben ser mayores de 60 años.

La Municipalidad de Tupungato informó que las personas que deseen inscribirse al concurso La Receta de Mi Abuela 2024, tienen tiempo de presentar las recetas hasta el miércoles 17 de septiembre en la oficina del Área del Adulto Mayor que funciona dentro del Anexo Municipal (Beltrán 48) de lunes a viernes de 7 a 14 horas.

Requisitos

Participante

-Ser mayor de 60 años

-Residir en Tupungato

Receta

-Debe presentarse manuscrita en un hoja blanca

-En el encabezado colocar el nombre asignado al plato

-Debajo detallar ingredientes, procedimiento y cocción

-Al pie debe estar firmada por el cocinero/a y detallar los datos personales (nombre y apellido, fecha de nacimiento, DNI, teléfono de contacto)

